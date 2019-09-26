美國突然決定不退萬國郵聯　法媒披露背後原因

美國威脅要退出萬國郵政聯盟（UPU，簡稱萬國郵聯），不過，在最近的會議上，萬國郵聯否決了美國提出的從2020年起各國自設郵費的提案，而白宮官員最新表態稱，美國將留在萬國郵聯。

據法新社報道，各方在9月25日的會議上達成妥協，出席會議的美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）表示，美國將留在萬國郵聯。

美國近年來提出，該機制給中國等國的出口商帶來了「不公平的好處」，要求萬國郵聯重設郵費，否則將於10月17日「退群」。為此，萬國郵聯當地時間9月24日至26日在日內瓦召開緊急會議。《紐約時報》稱，這是萬國郵聯成立近150年來第三次召開緊急會議。

報道稱，率領美國代表團參加會議的納瓦羅在24日的投票前呼籲各成員改變這一「壞掉的系統」。據郵政信息網站Post and Parcel 25日報道，根據萬國郵聯會議的議事規則，各成員首先對「離現狀最遠」的提案（「方案B」）進行投票，該提案允許各國自2020年起宣布自設終端費。開幕當天的全體會議有近150個國家和地區的代表參加，他們以無記名投票的方式拒絕了該提案， 78票反對、57票贊成，9票棄權。

當地時間9月25日，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅在日內瓦表示，美國將不退出萬國郵政聯盟。（VCG）

美聯社9月25日報道稱，「方案B」被納瓦羅稱為美國喜歡的方案，該方案被否決後，萬國郵聯25日就「方案C」進行表決，該提案將按照當前的計費方式加快費率上漲，並從2021年起逐步允許各成員自設費率。

美聯社稱，這是美國目前唯一可能支持的方案，如果被否決將導致美國退出萬國郵聯。25日的表決開始前，納瓦羅稱，該方案彌合了各方的分歧，「達到了特朗普（Donald Trump）總統給我的目標」，將讓美國繼續留在萬國郵聯。該方案最終以口頭表決、無異議方式獲得通過，成員代表相互擁抱、握手、擊掌。

萬國郵聯秘書長侯賽因（Bishar A.Hussein）9月24日在新聞發佈會上表示，該機構成立近150年來從沒有任何國家退出過，「如果美國退出，將會變得一團糟，每個國家都必須考慮如何向美國寄件。美國的退出將意味着對該國的郵政服務完全中斷，以及在線客戶的運輸成本增加。美國將不得不與其他萬國郵聯成員一一達成雙邊協議，將導致大量郵件的積壓。」

但侯賽因對各方最終找到解決方案持樂觀態度，「萬國郵聯曾在兩次世界大戰中倖存下來，而美國郵政聯盟也一直在重塑自己。」他說，「我以這個歷史悠久的聯盟的名義呼籲大家，勇於選擇正確的道路，不僅為自己，而且為整個行業。」

萬國郵聯成立於1874年，是最古老的國際組織之一，旨在確保郵件可以在地球上的任何地方傳遞。該組織設立了一個計算郵件終端費的系統，各國收取費用以遞送來自國外的郵件，發達國家向發展中國家的收費較低，發展中國家向發達國家的收費較高。美國近年來提出，該機制給中國等國的出口商帶來了「不公平的好處」，要求萬國郵聯重設郵費，否則將於10月17日「退群」。