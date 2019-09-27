美披露談判具體時間中方仍守口如瓶 劉鶴頭銜至關重要

中美即將於10月初在華盛頓舉行第13輪貿易談判，兩國能否達成協議備受關注，中國國務院副總理劉鶴屆時的訪美頭銜至關重要。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月26日報道稱，3名知道談判內幕的消息人士透露，中美貿易對話將於10月10日至11日在華盛頓舉行。

其中一名消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴將率領中國代表團。

報道還稱，劉鶴2019年春季訪問華盛頓的時候有「習近平主席特使」的頭銜，這使得他在白宮會晤美國總統特朗普（Donald Trump）時，有權力代表中國國家主席習近平談判，做出購買美國大豆的承諾。

報道指出，但是由於中共內部強硬派對他做出的讓步表示反對，劉鶴在之後的訪問中被剝奪了那個頭銜。

美國總統特朗普的中國問題顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）9月19日在香港接受媒體採訪時也說，2019年5月份，當時很多人認為兩國快要達成一份協議了。但是北京修改了那份150頁的協議草案，並將它傳真給美國。

白邦瑞說：「但是很接近達成協議，但是一些神秘的事情發生了。中國反悔了。神秘的事情就是北京的鷹派（介入了）。他們起初並不知道這份150頁的協議。但是不知道怎麼地，他們4月份的時候得知了這個事。一些新的玩家加入了北京方面，然後我們就看到，他們反悔了。」

不難看出，劉鶴與美國談判也是面臨着很大的中國國內壓力。在5月份的中美談判開始前，澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）在接受CNBC採訪時就曾指出，在預測中國國務院副總理劉鶴此次訪美能達成什麼樣的成果上，有兩個細節不能忽略，一個是中國談判代表團的規模，另一個是劉鶴此次訪美的頭銜。他說，劉鶴此次訪美隨行代表團的規模比原計劃小的多。第二，劉鶴此次訪美不再具有中國國家主席習近平「特使」的頭銜。 陸克文解釋說，這是很重要的，因為北京藉此向華盛頓表明「他們並不急於達成一項協議，他們不會放棄任何東西。」

同樣的道理也可以用到10月份談判。劉鶴10月訪美的頭銜至關重要，那決定了他的授權範圍。如果有習近平特使頭銜，想必兩國達成協議，不管是部分協議，還是全面協議，的機率會大很多。如果沒有特使頭銜，想必這場談判又會淪為一場形式而已了。

值得一提的是，這對劉鶴訪美的時間，中美表態並不完全一致。中國商務部9月15日曾發佈聲明稱，雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。對於談判更加具體的時間，美國媒體和美國官方都表示是在10月份的第二週。」彭博社9月23日也報道稱，消息人士透露，劉鶴計劃在10月份的第二週訪問華盛頓，兩國官員計劃爭取在10月10日前後舉行高級別會談。美財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月23日也透露，劉鶴將在下下週訪美。

但是中國方面並沒有明確表態。在9月26日的記者會上，中國商務部發言人高峰被多次問到談判時間問題，他始終未透露具體時間，只是說在10月初。