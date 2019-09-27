特朗普計劃將拜登變成希拉里 彈劾案或將反噬民主黨

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日宣布正式啟動彈劾案、對美國總統特朗普（Donald Trump）濫用職權展開調查。當天，特朗普競選團隊在總部一邊觀看新聞畫面，一邊繼續謀劃對民主黨競選對手拜登的攻擊策略。僅一天後25日，白宮公布特朗普7月25日、30分鐘涉案通話內容、以證清白。不過，特朗普在通電時，確實對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）明確指出，「調查（Look into）」美國前副總統、民主黨總統競選人拜登（Joe Biden）。

特朗普還在電話中指控拜登曾干預烏克蘭司法，促使烏克蘭檢察機關對拜登之子、曾在烏克蘭天然氣公司Burism工作的亨特（Hunter Biden）正在接受的調查案放行。此外，特朗普9月25日在推特（Twitter）上回應彈劾調查時再指出，支持公開透明，同時要求拜登和兒子亨特對如何從烏克蘭和中國輕鬆、簡便地獲得數百萬美元的緣由公開透明。特朗普甚至鼓勵媒體深入報道烏克蘭通電門，特朗普上週在橢圓形辦公室對記者們說：「繼續提出問題，把這件事報道得儘可能大，這樣跌得才重。」

《華爾街日報》9月25日發表題為《特朗普團隊賭彈劾將反噬民主黨》的文章稱，消息人士透露，特朗普競選團隊9月24日在總部大樓會議廳，周圍牆上環繞着十幾台壁掛電視機，全部是佩洛西宣布啟動彈劾案的畫面；團隊智囊們不時點頭、十分自信。

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文章認為，特朗普團隊的自信和白宮主動解密通話內容、承認「傷口存在」的戰略決策，是在借力打力，幫助特朗普放大競選對手拜登的「黑歷史」。而且彈劾案似乎並不影響選民支持率。彈劾案啟動當天，支持彈劾特朗普的民意下降4個百分點。英國路透社公布，僅有37%的美國民眾認為特朗普應該被彈劾，而路透社在9月初進行類似的民意調查中，尚有41%的受訪者支持彈劾特朗普。不僅如此，彈劾案或將能幫忙特朗普贏得更多黨派獨立投票人士的同情票。

而且，特朗普已開始用彈劾案盈利。特朗普競選團隊9月25日公布，在9月24日彈劾啟動消息公布後24小時裏，募集到500萬美元捐款、支持特朗普連任總統，特朗普已計劃連日舉行籌款活動，擴大收益勝局。

美國Axios新聞網9月26日發表題為《特朗普計劃將拜登轉變成希拉里·克林頓》的文章亦指出，特朗普用烏克蘭「通話門」打擊拜登的競選策略，如同2016年競選對手希拉里·克林頓（Hilary Clinton）「郵件門」（用私人郵件進行官方通信）的續集——儘早撕開對手傷口，將對手的名譽抹黑、定格。

Axios給出特朗普抹黑對手的六部曲：

1、堅稱對手犯下的錯誤同自己被指控的罪責一樣嚴重或者更惡劣。

2、不斷製造煙幕，用推特誇大效果。同時亦將媒體擺在受審席上。

3、讓共和黨領袖們及福克斯新聞保持一致口徑，專門追蹤指控對手這一罪責。

4、要求公布文件、舉行聽證會，製造「人人皆有不堪史，都在藏匿罪責」的輿論氛圍。

5、一旦友方有人反水、持不同意見，則通過推特進行言論攻擊、折磨。

6、賭自己的選情即使不會變得更好，但亦不會變糟。

反觀對手，拜登競選團隊已經在加強反擊力度，避免跳進「特朗普陷阱」。一名競選團隊成員對Axios說，當事人如何回應不重要，重點是輿論怎麼說，「就像脱軌的火車」，不能假設真相像人一樣能夠站出來自證清白。團隊已快速對媒體施壓，給特朗普的指控補充上下文，比如：有獨立調查證實，拜登同兒子亨特均未沾染貪腐案，事實是，亨特在烏克蘭一直打擊貪污行為。與此同時，這名消息人士亦指出，被特朗普抹黑給拜登帶來了收益。拜登9月21日在籌款集會上談論自己遭受的不公待遇後，當天的籌款數是平日的三倍。