美俄外長紐約舉行會談　拉夫羅夫：美國制裁徒勞無功

美國國務卿蓬佩奧9月27日於紐約與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，討論雙邊關係，當中拉夫羅夫批評美國禁止部分俄羅斯外交人員入境美國的做法是不可接受，又稱華府對莫斯科的制裁沒有成效。

美國國務卿蓬佩奧與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，蓬佩奧認為兩國可以再次合作，而拉夫羅夫則強調必須互相尊重對方利益。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社27日引述莫斯科外交部的聲明，提到會面重點是關於俄羅斯不接受美國禁止多名原定參加聯合國大會的俄羅斯外交人員入境，以求尋求兩國對話等議題。

拉夫羅夫向蓬佩奧強調，俄羅斯對於與美國就不同領域展開對話持開放態度，但必須互相尊重對方的利益才可以實現具建設的合作。另外雙方亦談到烏克蘭、阿富汗、中東及朝鮮半島局勢。

至於美俄關係方面，拉夫羅夫認為任何對俄羅斯的制裁和施壓都是徒勞無功，反而損害雙方在解決重要國際問題的合作，令全球安全受到威脅。

蓬佩奧其後於Twitter上載會面情況，指即使美俄關係緊張，但兩國一定會找到具建設的方向前進，他認為以前試過合作，相信可以再次做到。