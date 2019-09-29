通話門又牽扯上俄羅斯　俄外長斥佩洛西是妄想狂

圍繞美烏總統的「通話門」事件正在美國持續發酵。美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）突然提出「俄羅斯可能參與了通話門」的假設，俄方對此做出回應。

因為通話門，美眾議院議長佩洛西9月24日宣布對特朗普展開彈劾調查。（VCG）

佩洛西9月27日在接受美媒採訪時稱，俄羅斯可能參與了特朗普（Donald Trump）與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間的通話醜聞。

但她沒有具體說明這些假設的依據。她稱，任何國家干涉另一國家的選舉，都是不可接受的。

對此，俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）27日在聯合國大會記者會上表示，有關俄羅斯參與這一醜聞的說法是一種「妄想狂」：「在美國幾乎每天每時都有對俄羅斯的新制裁或新的罪行指控出現」。

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在臉書（Facebook）中也稱，正是佩洛西煽動起了美烏總統電話醜聞：「民主黨人的工作就是把美國變成笑柄嗎？這正是佩洛西女士對國會、白宮和其他國家機構所做的一切。」

隨着美烏通化門愈演愈烈，俄羅斯方面表示，希望美國政府不要像對待烏克蘭一樣，公布俄美兩國總統之間的私人對話。

拉夫羅夫在聯合國對記者表示：「至於通話記錄，我母親在教育我時曾說，閲讀他人信件是不合適的，這是不得體的，對於由兩國選舉出來的領導人來說，外交禮儀的前提是一定程度的保密。」

他諷刺道：「你大聲疾呼，說如果不出示一份涉及合作伙伴的備忘錄，就會讓本屆政府屈服。這是一種什麼樣的民主？你怎麼能在這樣的條件下工作呢？」

同一天，當被問及莫斯科方面是否擔心白宮會公布特朗普與俄羅斯總統普京類似的通話記錄時，俄總統新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，希望在俄美雙邊關係中不會出現這種情況，因為兩國關係已被許多問題所困擾。

佩斯科夫強調，特朗普與澤連斯基通話內容被披露純屬美國內政，但他同時表示，發佈領導人之間的保密通話記錄「很是不尋常」。

對於此次事件，歐亞集團總裁布雷默（Ian Bremmer）在《時代》周刊網站撰文稱，特朗普已進入其政治生涯中最危險的時刻。而美國也將面臨其治理模式在極化政治下如何有效運轉的最嚴峻考驗。