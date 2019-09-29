菲外長聯合國抱怨：菲曾被中國船隻包圍 還失去一片島礁

中菲南海爭端一直是兩國關係發展的阻礙，菲律賓外長9月28日在聯合國發言時表達了自己對中國的不滿。

菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）9月28日在聯合國大會第74屆會議一般性辯論中發言表示，菲律賓正在和中國就「南海行為準則」進行磋商。在磋商過程中，菲律賓「曾經歷過被中國船隻包圍的事件，還失去了專屬經濟區內的一片島礁。但是，迄今為止，雙方在菲律賓專屬經濟區內——中國也表示對其擁有主權——共同探索和開發石油和天然氣資源的工作並未受到干擾。」

洛欽表示，中國接受了由菲律賓起草的一份有關石油和天然氣的《諒解備忘錄》，能夠讓雙方在主權和國際權利沒有出現任何損失或減少的情況下，將資源開發工作向前推進。

洛欽表示，「南海行為準則」是一份基於現實的守則。現實就是，東南亞國家聯盟（東盟）緊鄰一個即將成為全球最大經濟體，且發動戰爭的實力也與之相當的國家。但戰爭的可能性微乎其微。每個國家都建設了那麼多，都獲得了那麼多的成果，沒有一個人，也沒有一個外部勢力，會冒着失去全球最富裕市場的風險而開戰。

洛欽表示，因此，「南海行為準則」——在沒有失效之前——是與中國所簽署的一份，「讓自己生存，也讓別人生存的守則」。東盟和中國也都互相要求對方做到彼此剋制，並完全尊重大家都簽了字的《聯合國海洋法公約》。

洛欽表示，「先談再戰」，這是聯合國的核心；假如沒談攏，那就再多談幾次。「在東盟，我們就在談；因為我們知道，談判——只要在過程中不要讓出任何關鍵的東西——就不會有什麼損失。」