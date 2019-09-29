沙特國王私人保鏢遭朋友槍殺　消息震撼全國

沙特阿拉伯國王薩勒曼的私人保鏢法赫姆少將9月28日被朋友開槍獲死。警方指事件涉及「私人糾紛」。由於案件涉及與國王親近的人以及該國少見槍擊案，消息震撼該國。

沙特通訊社（Saudi Press Agency）報道，警方發布的聲明指法赫姆（Abdel Aziz al-Fagham）死前到疑犯阿里（Mamdouh bin Meshaal Al Ali）位於吉達市（Jeddah）的家中探訪。二人發生爭執，阿里一度離開，但回來時手持槍械，並向法赫姆開槍。

↓↓↓圖為中槍身亡的法赫姆。

مقتل اللواء #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في #جدة#الإخبارية pic.twitter.com/RTQm3wLjsi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 29, 2019

警方接報到場後包圍槍手，阿里拒絕投降，更與警員展開駁火。他最終被警員開槍擊斃。而法赫姆送院後傷重不治。

案中合共7人受傷，包括案發時身在屋內的菲律賓籍工人以及屋主的弟弟，另外5名傷者是保安部隊成員。

法赫姆在沙特廣受民眾信任與愛戴，因他服務國王薩勒曼（King Salman），以及他曾長期擔任已故國王阿卜杜拉（King Abdullah）的私人保鏢。網民在社交媒體上留言，形容法赫姆是「英雄」及「守護天使」。沙特《烏卡茲報》形容他是所有皇室侍衛中最出名的一位，指他既警剔又機智。