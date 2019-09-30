法國前總統希拉克靈柩移送至榮軍院　民眾作最後致敬

法國前總統希拉克（Jacques Chirac）9月26日與世長辭，享年86歲。法國大批民眾29日特意前往巴黎榮軍院（Invalides）向希拉克作最後致敬。

法國民眾冒雨前往榮軍院（Invalides）向前總統希拉克（Jacques Chirac）作最後致敬。當地民意調查指，有三成民眾認為希拉克是最好的總統，得票率與戴高樂（Charles de Gaulle）一樣。（美聯社）

希拉克的靈柩移送至榮軍院供公眾弔唁，大批民眾冒雨排隊等候向前總統作最後致敬。靈柩蓋上國旗，並有一幅巨型遺像。有前來致意的民眾形容希拉克是淳樸的人，指希拉克會看着民眾，向他們微笑，又愛着他們，感覺如大家都是希拉克的家人。

希拉克的家人為前來弔唁的民眾準備一份小冊子，內容包括希拉克出任總統期間的名句，例如2003年反對美國出兵伊拉克時所說的「戰爭一直都是所有解決方法中最差的。」（War is always the worst of all solutions.）

法國將30日定為全國哀悼日，所有公共機構和學校均會有一分鐘的默哀時間紀念希拉克。靈柩將於當地時間早上11時由軍方護送離開榮軍院，轉抵舉行悼念儀式的聖敘爾皮斯教堂（Church of Saint-Sulpice）。

愛麗舍宮（Elysee）表示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）和約30名前任或現任國家和政府元首將會出席悼念儀式，包括俄羅斯總統普京、匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）、德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）和德國前總理施羅德（Gerhard Schroeder）。

希拉克的私人葬禮同日於巴黎南部蒙帕爾納斯（Montparnasse）墓園舉行。希拉克將安葬於2016年離世的女兒旁邊。