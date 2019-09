法國前總統希拉克靈柩移送至榮軍院　民眾作最後致敬

法國前總統希拉克(Jacques Chirac)9月26日與世長辭,享年86歲。法國大批民眾29日特意前往巴黎榮軍院(Invalides)向希拉克作最後致敬。

法國民眾冒雨前往榮軍院(Invalides)向前總統希拉克(Jacques Chirac)作最後致敬。當地民意調查指,有三成民眾認為希拉克是最好的總統,得票率與戴高樂(Charles de Gaulle)一樣。(美聯社)

希拉克的靈柩移送至榮軍院供公眾弔唁,大批民眾冒雨排隊等候向前總統作最後致敬。靈柩蓋上國旗,並有一幅巨型遺像。有前來致意的民眾形容希拉克是淳樸的人,指希拉克會看着民眾,向他們微笑,又愛着他們,感覺如大家都是希拉克的家人。

希拉克的家人為前來弔唁的民眾準備一份小冊子,內容包括希拉克出任總統期間的名句,例如2003年反對美國出兵伊拉克時所說的「戰爭一直都是所有解決方法中最差的。」(War is always the worst of all solutions.)

法國將30日定為全國哀悼日,所有公共機構和學校均會有一分鐘的默哀時間紀念希拉克。靈柩將於當地時間早上11時由軍方護送離開榮軍院,轉抵舉行悼念儀式的聖敘爾皮斯教堂(Church of Saint-Sulpice)。

愛麗舍宮(Elysee)表示,總統馬克龍(Emmanuel Macron)和約30名前任或現任國家和政府元首將會出席悼念儀式,包括俄羅斯總統普京、匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)、德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)和德國前總理施羅德(Gerhard Schroeder)。

希拉克的私人葬禮同日於巴黎南部蒙帕爾納斯(Montparnasse)墓園舉行。希拉克將安葬於2016年離世的女兒旁邊。