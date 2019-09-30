約翰遜被曝公帑資助女性密友　反對黨逼宮將正中約翰遜下懷

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在9月29日一天內，被英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）兩次爆料，正值保守黨年度大會當天，反對黨則將在第二天發起不信任投票。政府大臣指，「事件顯然被政治化」。

其中題為《首相就法庭裁定閉會違法向女王致歉》的文章稱，唐寧街十號知情人士透露，約翰遜9月24日得知裁定結果後，「第一時間」致電英國女王，為讓她難堪而道歉，「他儘可能在最快時間內聯繫到女王，表達自己有多抱歉。」9月9日，唐寧街10號宣布議會休會至10月14日。這一決定在8月28日獲得了英國女王伊利沙伯二世的批准。裁決指約翰莓遜此舉不合法，也令女王陷入尷尬。

此前唐寧街十號新聞發言人僅確認了約翰遜24日與女王通話的消息，未公布細節。而《每日郵報》（Daily Mail）9月26日的線上民意調查顯示，62%的受訪者認為約翰遜應向女王道歉，其中年輕人居多；27%的受訪者認為不需要道歉，10%的受訪者未具立場。

另一篇則題為《美國女企業家同約翰遜錢色交易》。7年前2012年27歲、在倫敦讀商科的美國女子阿庫裏（Jennifer Arcuri）同47歲已婚、正要連任倫敦市長的約翰遜相識，約翰遜監管的政府機構資助這位應屆畢業生14,000美元創業，還幫她創造超越公司資歷所能獲得的商機，比如同約翰遜一起到馬來西亞、紐約、新加坡、以色列出訪談生意。約翰遜當時在上班間隙經常到訪阿庫裏在倫敦東區的住所，阿庫裏家中安裝了一副跳舞使用的立式鋼管。2019年2月，阿庫裏創建的一家名為「黑客屋」（Hacker House）的新公司再次獲得英國政府12,000美元贊助。

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一位不具名的保守黨活動家透露，阿爾庫裏承認同約翰遜的交往關係，如果有人在面前談及此事，她還會對交往的事說些玩笑話。約翰遜雖然拒絕討論「錢色交易」指控，但對英國獨立電視台（ITV）記者說：「每件事都辦得妥當且符合（政府）程序。」

而倫敦市政廳一名同約翰遜在市政府共事8年的就業官員9月27日稱，已向警局監管機構舉報，請求立案調查；一旦查證指控屬實，約翰遜將涉公務不當罪。

阿爾庫裏曾向四位友人吐露這段「情史」。《周日泰晤士報》線報人之一恩裏奇（David Enrich）2013年作為《華爾街日報》記者採訪了阿爾庫裏創業的故事，在側面採訪中，恩裏奇從阿爾庫裏幾位朋友口中，得知這位女企業家同約翰遜的交往關係。恩裏奇現在是《紐約時報》商業版編輯。

約翰遜負面新聞接連被爆料，正值反對黨呼籲下台的聲浪之間。英國廣播公司（BBC）9月28日報道稱，蘇格蘭民族黨資深議員霍西（Stewart Hosie）表示，為阻止「無協議脱歐」，蘇格蘭民族黨和工黨下週（9月30日至10月6日）將對約翰遜提出不信任投票，約翰遜很有可能被迫下台。

但或將成為約翰遜10月舉行提前大選的契機。約翰遜領導的保守黨在眾議院佔288個席位，工黨佔246個席位，蘇格蘭民族黨佔35個席位。這意味着任何單一政黨在英國議會下院都不佔絕對多數。即便蘇格蘭民族黨同工黨聯合投票通過對首相不信任票，卻未必將在組建臨時政府、首相接班人上形成一致意見，那麼約翰遜將如願得到提前大選，解散、重組議會的決定權，進而勝算更大地掌控脱歐進程。

約翰遜曾分別在9月4日和9日在眾議院提出就10月15日舉行提前大選（Snap Election，原定在2022年）進行投票，提議需要650人中三分之二的票數才可通過，結果兩次只分別得到293名和298名議員支持。包括工黨、蘇格蘭民族黨、自由民主黨已聲明不支持約翰遜的提議。造成只有約翰遜對自己發起不信任投票並通過才能觸發提前大選的尷尬局面，轉機將至。