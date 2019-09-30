美媒：中國的科技雄心已勢不可擋

中美貿易戰的一個關鍵部分是科技戰，美媒認為，中國的科技崛起勢不可擋，美國應對不力。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月29日報道稱，專家們對CNBC說，中國在一些技術領域正在逼近美國，甚至可能很快在某些方面超過美國。

作為全球第二大經濟體，中國在推動人工智能和芯片等本土產業方面已經取得了一些良好進展。

報道還稱，中國的崛起正在威脅美國在科技領域的歷史優勢地位。愛馬仕投資管理公司投資主管穆雷（Eoin Murray）說，美國的科技主導地位正被中國撕裂。

報道指出，但是外界指控中國公司偷竊知識產權，是抄襲者，這讓中國科技行業的崛起蒙塵。然而，情況正在改變。《中國技術巨人》的作者範寧（Rebecca Fannin）表示，多年來，硅谷（美國高科技企業集聚地）一直瞧不起中國技術，並認為它只是在抄襲。但是今天，人們意識到中國在某些技術領域正在創新並取得領先。

CNBC報道稱，甚至有迹象表明，美國一些最大的科技公司現在已經在模仿一些中國公司。

報道稱，科技一直也是中美貿易戰的一個關鍵部分，中國科技巨頭華為被捲入其中，被美國列入黑名單「實體清單」。

一位專家表示，美國政府對中國科技行業崛起的回應，一直是遏制，而不是試圖保持領先。

美國外交關係委員會的專家塞加爾（Adam Segal）說：「到目前為止，美國主要致力於減緩中國的發展速度，防止關鍵技術流向北京。但是在國會和白宮一種共識正在與日俱增，那就是美國需要採取更多措施來加速國內的創新，但迄今為止，這個反應還不夠充分。」

範寧也對CNBC說，在關鍵的科技領域，美國需要一個國家議程。她還說，目前的貿易戰不會阻止中國的崛起。「美中貿易戰對雙方都造成了傷害。無論是否打貿易戰，中國成為全球科技領導者的雄心已勢不可擋。」

美國智庫外交關係委員會（CFR）在最近的一份報告中也說，中國正在縮小與美國之間的科技差距，儘管它可能無法全面匹敵美國的能力，但它將很快成為人工智能（AI）、機器人技術、能源存儲、第五代蜂窩網絡(5G)、量子信息系統，甚至生物技術等技術領域的領先力量之一。