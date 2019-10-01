【一分鐘看世界】美對中國祭出新招？通烏門下一步？日本加消費稅

即時國際
撰文：
最後更新日期：

早晨，今天是10月1日，星期二。

天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美對中國祭出新招？

最近有報道指，華府考慮阻止中國企業在美國上市。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）回應表示，有關報道是「假新聞」。路透社另外報道，根據監管文件、企業管理人員和投資銀行家指出，納斯達克收緊首次公開招股限制，並減慢審批速度，打擊小型中國企業上市。不過知情人士卻指有關決定與特朗普無關……（按此閱讀更多

路透社報道，納斯達克收緊首次公開招股限制，並減慢審批速度，打擊小型中國企業上市。（路透社）

通烏門下一步？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）正式啟動對美國總統特朗普的彈劾調查，美國司法部繼而成為輿論焦點，尤其是司法部長巴爾（William Barr）的角色。隨彈劾特朗普的民意擴大，共和黨人會否倒戈？接下來事態發展又會如何？（按此閱讀更多

美國總統特朗普面臨彈劾調查，假如最終獲參議院三分之二支持，總統就要辭職下台。（美聯社）

沙特王儲談伊朗

沙特阿拉伯王儲穆罕默德指，若全球不聯合起來制止伊朗，國際原油價格將升至「難以想像」的高位，並稱傾向以政治方式解決問題，而非採取軍事行動認為與伊朗開戰將使全球經濟崩潰穆罕默德呼籲美國總統特朗普和伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面，制定新協議。穆罕默德亦提到美國《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案，承認要為事件負責，但否認下令殺人……（按此閱讀更多

日本加消費稅

日本增加消費稅，從8%加至10%。不少當地人都想趕在加稅前，以較低的價格購買所需物品，導致加稅也成為超級市場及百貨公司的搶客「新戰場」加稅措施另一方面可視為日本推動無現金社會的方法。不過為何日本要調高消費稅？增稅將影響什麼項目？對外國旅客有什麼影響？（按此閱讀更多

英國保守黨大會

保守黨大會舉行前夕，首相約翰遜捲入性醜聞。雖然約翰遜否認，但性騷擾指控無疑模糊保守黨大會的焦點。外相藍韜文在會上發言時表示，仍有信心英國可與歐盟達成雙贏協議，並重申10月31日必須脫歐。財政大臣賈偉德表示，政府有一個可繞過「硬脫歐禁令」的計劃。反對派同時也蠢蠢欲動，打算迫使約翰遜本周向歐盟提出押後脫歐……（按此閱讀更多

必看話題文章

澳洲聽障少女靠手語交流獨自環遊20國　猜猜雞肉薄餅怎麼表達？

「英國特朗普」同「本尊」一樣？　約翰遜被爆偷摸兩女大腿

赤道畿內亞副總統貪腐惡名昭彰　瑞士扣押25部名車全數拍賣

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。