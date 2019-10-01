【一分鐘看世界】美對中國祭出新招？通烏門下一步？日本加消費稅

早晨，今天是10月1日，星期二。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美對中國祭出新招？
最近有報道指，華府考慮阻止中國企業在美國上市。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）回應表示，有關報道是「假新聞」。路透社另外報道，根據監管文件、企業管理人員和投資銀行家指出，納斯達克收緊首次公開招股限制，並減慢審批速度，打擊小型中國企業上市。不過知情人士卻指有關決定與特朗普無關……（按此閱讀更多）
路透社報道，納斯達克收緊首次公開招股限制，並減慢審批速度，打擊小型中國企業上市。（路透社）
通烏門下一步？
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）正式啟動對美國總統特朗普的彈劾調查，美國司法部繼而成為輿論焦點，尤其是司法部長巴爾（William Barr）的角色。隨彈劾特朗普的民意擴大，共和黨人會否倒戈？接下來事態發展又會如何？（按此閱讀更多）
美國總統特朗普面臨彈劾調查，假如最終獲參議院三分之二支持，總統就要辭職下台。（美聯社）
沙特王儲談伊朗
沙特阿拉伯王儲穆罕默德指，若全球不聯合起來制止伊朗，國際原油價格將升至「難以想像」的高位，並稱傾向以政治方式解決問題，而非採取軍事行動，認為與伊朗開戰將使全球經濟崩潰。穆罕默德呼籲美國總統特朗普和伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面，制定新協議。穆罕默德亦提到美國《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案，承認要為事件負責，但否認下令殺人……（按此閱讀更多）
日本加消費稅
日本增加消費稅，從8%加至10%。不少當地人都想趕在加稅前，以較低的價格購買所需物品，導致加稅也成為超級市場及百貨公司的搶客「新戰場」。加稅措施另一方面可視為日本推動無現金社會的方法。不過為何日本要調高消費稅？增稅將影響什麼項目？對外國旅客有什麼影響？（按此閱讀更多）
英國保守黨大會
保守黨大會舉行前夕，首相約翰遜捲入性醜聞。雖然約翰遜否認，但性騷擾指控無疑模糊保守黨大會的焦點。外相藍韜文在會上發言時表示，仍有信心英國可與歐盟達成雙贏協議，並重申10月31日必須脫歐。財政大臣賈偉德表示，政府有一個可繞過「硬脫歐禁令」的計劃。反對派同時也蠢蠢欲動，打算迫使約翰遜本周向歐盟提出押後脫歐……（按此閱讀更多）
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