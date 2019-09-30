法國前總統希拉克舉殯　馬克龍和多國政要出席葬禮

法國前總統希拉克（Jacques Chirac）9月26日與世長辭，享年86歲。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和多名國家領袖30日於巴黎出席葬禮，送別民眾所愛戴的希拉克。希拉克的遺體安葬於巴黎南部蒙帕爾納斯（Montparnasse）墓園。

法國總統馬克龍到榮軍院主持儀式。法國將30日定為全國哀悼日，所有公共機構和學校一同默哀一分鐘。（美聯社）

馬克龍前往榮軍院（Invalides）主持儀式，軍方樂隊奏起法國國歌《馬賽曲》（La Marseillaise），馬克龍其後檢閱部隊。靈柩蓋上國旗，由軍人抬到庭院。馬克龍向靈柩致敬，儀式結束後，靈柩移送至舉行悼念儀式的聖敘爾皮斯教堂（Church of Saint-Sulpice），沿途有民眾於街道兩旁向希拉克作最後道別。

馬克龍和多名前任或現任國家領導人出席葬禮，包括俄羅斯總統普京、德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）、黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）、約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）、德國前總理施羅德（Gerhard Schroeder）和美國前總統克林頓（Bill Clinton）。英國愛德華王子（Prince Edward）亦有出席。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）則因健康問題未有出席。

負責主持葬禮的巴黎大主教奧珀蒂（Michel Aupetit）形容，希拉克對人民有真摰的愛，並指希拉克對同胞的愛正是當今社會所缺欠的。希拉克的遺體之後送到蒙帕爾納斯墓園下葬，長眠於2016年離世的女兒旁邊。