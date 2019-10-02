【一分鐘看世界】澳洲幫特朗普？印尼學運、華城案疑兇認罪

早晨，今天是10月2日，星期三。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
澳洲幫特朗普？
美國總統特朗普被指在9月初與澳洲總理莫里森通電話時，要求對方協助司法部就通俄調查提供協助，莫里森表明會配合。這次電話對話與特朗普和烏克蘭總統澤連斯基通話比較，莫里森顯得比較「順攤」，但到底澳洲政府可以對特朗普「說不」嗎？
至於「通烏門」亦有新進展。《華爾街日報》9月30日報道，國務卿蓬佩奧被指有份參與通話。特朗普把「通烏門」的告密者，眾議院情報委員會指為叛徒，儘管與假新聞一樣，這些人所做的事，與叛國完全扯不上邊……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普捲入「通烏門」之際，又被指與澳洲總理莫里森通電話時，要求對方協助司法部就通俄調查提供協助。（美聯社）
印尼學運
印尼連日有大批學生上街示威，抗議政府削減反貪部門權力及有意訂立新刑法，衝突愈見升級。當地新一屆國會10月1日宣誓就任，學生再發起到大樓外示威，警方預計會有5000人上街。總統佐科維多多（Joko Widodo）為免情況再升級，展示有意讓步姿態，又指不會禁止學生示威，是否可以緩和局勢？（按此閱讀更多）
印尼連日有大批學生上街示威，抗議政府削減反貪部門權力及有意訂立新刑法，衝突愈見升級。（美聯社）
華城案疑兇認罪
曾被改編翻拍為電影《殺人回憶》、韓劇《Signal》的韓國「華城連環殺人案」，繼警方9月18日宣布找到疑兇後，10月1日再有重大進展，韓聯社報道，警方宣告56歲疑兇已經改口認罪，承認犯下14宗殺人案，即是在華城事件的9宗案外，還有另外5宗……（按此閱讀更多）
英國脫歐三十日倒數
距離英國脫歐期限尚餘一個月。有報道指，反對派領袖計劃迫使首相約翰遜（Boris Johnson）最早於本周末向歐盟提出押後脫歐。另外亦有報道提到，約翰遜最快會在10月1日稍後時間，向歐盟提出英國具體脱歐替代方案。約翰遜亦將要求歐盟，不要再給予英國延期脱歐機會……（按此閱讀更多）
美助理防長下周訪華
美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）10月1日表示，計劃下周訪問中國，預計雙方將談及台灣和香港議題，屆時亦會重申美方關切立場。對於香港修訂《逃犯條例》引起的爭議，薛瑞福指出，美國希望能夠解決香港情況的問題，但解決方式須維護香港人民的權利、自由及尊嚴……（按此閱讀更多）
必看話題文章
Airbnb有伏 夫妻遊西班牙預訂「VIP頂樓客房」 抵埗方知不存在
日本單身率創新高 一人Gym Room＋一人晚餐 商家創意服務吸客
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。