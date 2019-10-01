中國最大規模閲兵展現空前實力 不止對美強硬

北京時間10月1日，中國舉行史上最大規模閲兵，不僅展現大國實力，還傳遞出特別信號。

北京時間10月1日上午，中共建政70周年大閲兵在中國北京天安門廣場隆重舉行，中國國家主席、中共中央總書記、中央軍委主席習近平發表重要講話。世界各國媒體對此十分關注並進行重點、特別報道。

在這場史上規模最大的閲兵式中，中國首次公開大量國產最新武器裝備，特別是備受外界關注的「東風-41」洲際戰略核導彈在閲兵上壓軸登場，對外展示出中國戰略核力量的可信與可靠。

習近平在講話中指出，「沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐」。同時，習近平還強調稱，要堅持「和平統一、一國兩制」的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展。

韓國《文化日報》10月1日報道認為，在同美國打長期貿易戰及國內問題等背景下，此次閲兵集中體現出中國作為世界兩大主要國家（G2）的國力，以及應對美國全方位戰爭的決心。

彭博社9月30日報道指出，中國一致致力於構築全世界最大、多樣化的導彈戰鬥力，因此中國借閲兵式上亮相的「東風-41」向美國展示其軍事力量中最強大的部分，也起到了震懾東北亞周邊國家的效果。

韓聯社10月1日報道，中國不僅展示出可以同美國媲美的軍事力量，針對國內問題也展示出強硬立場。

除了世界各國媒體，政要也對此表示高度關注。日本官方長官菅義偉於10月1日的例行記者會上指出，「希望中國在國際社會中以協助的姿態發揮積極的作用」。