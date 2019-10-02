英被傳建議北愛重設「另類硬邊界」　約翰遜否認

英國不止一個媒體10月1日披露該國首相約翰遜將向歐盟提出英國具體脱歐替代方案。傳聞包括建議在北愛爾蘭及愛爾蘭邊界（非指實際邊界）設立「清關區」。愛爾蘭及德國聞訊予以批評。約翰遜則在10月1日否認這是英國呈交歐盟的方案內容。

英國《衛報》報道，英國首相約翰遜可能會在10月2日於保守黨大會發表完演說後，向歐盟提交新的脱歐方案。圖為10月1日約翰遜來到曼徹斯特的會場外。保守黨大會在9月29日至10月2日舉行。（Reuters）

英國《每日電訊報》10月1日披露的消息中，在「清關中心」（customs clearance centers）的意念，來自英國在近期進行技術層面討論時送交歐盟的文件，或所謂的「非文件」（non-papers）。

約翰遜10月1日向英國媒體否認，他首個提交歐盟的正式建議會涉及在5至10哩（約8至16公里）設置「清關中心」，但他重申北愛在脱歐後不能留在歐盟關税同盟內。他並堅持說，現實就是愛爾蘭島上將需要進行額外的檢查和控制。

傳聞中的方案曝光後，愛爾蘭副總理兼外長科文尼（Simon Coveney）大潑冷水，他9月30日在社交網站指「清關中心」是無望成功的建議，請約翰遜提出一個認真的建議書。德國執政黨基民盟的議員勒特根（Norbert Röttgen）也在社交網站發文，指約翰遜沒學懂的是，他的脱歐計劃不認真而且違法。

約翰遜建議的「清關中心」，被指是用來取代「補底方案」（Backstop Plan）。後者規定若脱歐過渡期結束之前，歐盟和英國仍未達成全面的貿易協議，北愛將留在歐盟單一市場與關税同盟，以避免當地與愛爾蘭之間出現「硬邊界」。不過英國「脱歐派」擔心方案是變相令英國永遠被歐盟法規束縛。