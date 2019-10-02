哈佛收生涉歧視亞裔美國人　獲判無罪

知名學府哈佛大學涉嫌在遴選新生過程中歧視亞裔美國人，美國波士頓聯邦區域法院10月1日裁定哈佛無罪。發起訴訟的團體憂慮裁決影響其他院校的收生程序，計劃提出上訴。哈佛大學暫未回應案件。

哈佛大學：哈佛大學被指在收生程序中歧視亞裔美國人。（Reuters）

法官伯勒斯（Allison Burroughs）在130頁的裁決書上表示，哈佛的收生程序並不完美美，同意哈佛沒有「可行而且現有的種族中立方案」，以確保學生群體的多樣性，以及保持其高學術水平。惟她指出，哈佛的收生程序仍然符合憲法，認為無證據顯示過程會受報讀者的亞裔美國人身份所影響，而法院也不會因招生存有改善空間，就破壞一套通過憲法規定的良好程序。

控方「學生公平入學」組織（Students for Fair Admissions）創辦人布盧姆（Edward Blum）對法院裁決表示失望，認為組織提供的文件、電郵、數據分析和證供均有力揭露哈佛有系統地歧視亞裔美國申請人。

哈佛暫未回應案件。校方雖勝訴，但哈佛大學前校長福斯特（Drew Faust）否認有關指控，也不排除案件有機會上訴至聯邦最高法院。

原告人布盧姆2014年指控哈佛藉「優惠性差別待遇」（Affirmative Action），對錄取的亞裔美籍學生數量設上限。控方引用2010至2015年的收生數據，發現在主觀的「勇氣」、「友善」等個人特質評分類別，亞裔生得分尤為低，質疑校方藉此實行入學「種族限額」，違反聯邦法例。