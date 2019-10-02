孟晚舟再出庭戴國旗襟章受訪：「祝祖國母親生日快樂」

中國電訊設備商華為副董事孟晚舟被捕案，10月1日展開第五日引渡聆訊，丈夫劉曉棕亦有到場旁聽。孟晚舟離開寓所後向傳媒表示，願祖國繁榮昌盛，這是她在加拿大被捕後首次受訪。

孟晚舟10月1日出席引渡聆訊，胸前戴上中國國旗徽章。（AP）

孟晚舟早上身穿襲紅色連身裙現身，除了電子腳鐐外，她胸前戴上的中國國旗襟章亦備受注目。

她在寓所前用普通話向中文傳媒表示：「祖國七十華誕，祝祖國母親生日快樂，也祝願祖國繁榮昌盛。無論我們在天涯還是海角，我們的心與祖國永遠在一起。謝謝大家。」

孟晚舟向傳媒表示願祖國繁榮昌盛。（AP）

對於辯方質疑加拿大邊境服務局（CBSA）在此案中沒有拘捕權，控方在庭上反駁指，當局拘捕孟晚舟，並與美國合作完全合法。邊境服務局有權扣押、索取密碼及搜查孟晚舟手機的內容。

加拿大應美國要求，2018年12月在温哥華國際機場拘捕孟晚舟，主因孟晚舟的公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁，事件令中加關係變得緊張。

美國在2019年1月28日正式起訴孟晚舟，以及華為兩家子公司合共23項罪名，包括竊取商業機密、商業欺詐、妨礙司法公正、違反伊朗制裁令等；加拿大司法部3月1日正式啟動引渡程序。