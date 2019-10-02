美對沖基金教父：特朗普或在醖釀更大對華動作

中美即將於10月份在華盛頓舉行新一輪貿易談判，美國對沖基金教父達里奧猜測，特朗普政府正在醖釀更大的動作。

美國對沖基金教父、世界頭號對沖基金橋水基金的創始人達里奧（Ray Dalio）10月1日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站採訪時說，白宮考慮阻止美國對華投資讓他不禁猜測，美國正在籌劃更大的動作。

達里奧說，美國總統特朗普（Donald Trump）可能會動用特別緊急權力，比如在上世紀40年代凍結日本資產和對日本實施石油禁運。

他說：「在資本和貨幣戰爭方面，必須考慮美國總統單方面切斷對華資本流動、凍結對華債務支付、並利用制裁手段抑制非美金融交易的可能性。」

達里奧還說：「這就是為什麼限制美國在華證券投資的提議讓我思考這一舉措的含義，並懷疑這是否是一種更大的舉措。」

據悉，在中美談判前夕，美國彭博社援引消息人士的話報道，特朗普政府正在考慮把中國公司從美國證券交易所除名的可能性。此外，白宮還在考慮限制美國對中國進行證券投資的可能性。

《紐約時報》9月27日報道稱，最近幾周，白宮對封殺中國公司越來越感興趣，一些政府官員稱這是一項首要任務。官員們表示，在與中國的雙邊談判中，這個話題還不是一個問題，把它加入談判可能會導致談判再次破裂。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中國問題學者白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，這是加大施壓的又一步。

彭博社9月28日報道稱，推動這個行動的主要是特朗普更加鷹派的顧問，就像白宮裏的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）以及白宮外面的顧問班農（Steve Bannon）。

英國路透社9月28日也報道稱，一位消息人士說，雖然摘牌的說法可能是本次談判之前的策略，但主要目的是為了抵制中國技術公司的軍民融合，和未來造就主導行業的中國製造2025工業發展計劃，以及新疆日益發展的監視狀態。

針對相關報道，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10月1日在接受Fox新聞採訪時說，這表明，貿易戰有可能會繼續升級，而不是降温。

但是納瓦羅9月30日在接受CNBC採訪時說，那條最初由彭博社刊登的新聞寫得不夠嚴肅。他說：「其中超過一半都是非常不準確的，簡直就是假的。」

美國財政部發言人也否認了這條消息，她說：「行政當局目前沒有計劃禁止中國企業在美國股市上市。