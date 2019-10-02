卡舒吉案一週年　聯合國專家：沙特王儲試圖避開刑責

美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉，2018年在沙特阿拉伯駐土耳其大使館內被殺，案件在10月2日迎來一週年。這宗案件轟動全球，一度令沙特王儲穆罕默德在國際社會承受莫大壓力，但案中部分疑犯仍逍遙法外。

美國《華盛頓郵報》記者卡舒吉2018年10月2日在沙特阿拉伯駐土耳其大使館內被殺。（Getty Images）

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）9月29日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問指出，殺死卡舒吉（Jamal Khashoggi）的人是為沙特政府工作，他因此為事件負上全部責任。但他同時強調，自己「絕對沒有」下令殺死卡舒吉。

負責卡舒吉案調查的聯合國人權問題特派調查員卡拉馬德（Agnes Callamard）在接受路透社訪問時形容，穆罕默德的言論試圖將自己免於直接負責。若國際社會對卡舒吉一案沒有作出適當反應，將打開殺害異見聲音而無罪之門。

卡拉馬德呼籲各國擴大制裁穆罕默德及其在國外的資產，並要求王儲向卡舒吉家人及未婚妻道歉。

卡拉馬德6月的一份報告指出，有可靠證據顯示，與王儲穆罕默德有關的高級官員應對謀殺負責，包括當時王儲的高級顧問卡赫塔尼（Saud al-Qahtani）。

卡舒吉生前曾多番批評沙特王儲穆罕默德，其後在2017年流亡美國，成為《華盛頓郵報》特約記者。