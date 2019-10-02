美高官首次披露劉鶴訪美具體時間 再提中國七宗罪

中美即將於10月份舉行第13輪貿易談判，白宮官員納瓦羅說，談判將於10月10日開始。納瓦羅還再次提到了中國的「七宗罪」。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）10月1日在接受Fox新聞採訪時說，中國國務院副總理劉鶴將於10月10日訪美，兩國代表將討論中國的「七宗罪」。納瓦羅還指責中國沒有停止向美國出口芬太尼。

這是美國官方首次透露劉鶴訪美的具體日期，中國方面只是稱談判會在10月的第二週舉行。

中美此前商定將於10月初在華盛頓舉行第13輪貿易談判。中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9月29日表示，中國國慶節後的一週，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團赴華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。美財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月23日也透露，劉鶴將在10月份的第二週訪美。

美國CNBC網站此前也曾援引消息人士的話說，中美談判將於10日10日至11日在華盛頓舉行。

這次談判也發生在美國對華關税即將提升的前夕。據悉，美國原本計劃於10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，但是後來將行動推遲到10月15日。如果談判取得成果，美國可能會進一步推遲，甚至取消關税。

納瓦羅嘴裏所說的「七宗罪」指的是中國7個的經貿問題。他此前曾說，中國必須停止這些行為——中國必須停止盜竊美國的知識產權，停止強迫技術轉讓，停止入侵美國的電腦，停止對美國的市場進行傾銷和讓美國公司倒閉，停止大力補貼國營企業，停止讓毒品芬太尼流入美國，並且停止操縱貨幣，美中貿易戰才會結束。

納瓦羅9月8日在接受雅虎財經採訪時也說，美國需要回到最初的協議，那7個方面，處理所有這些結構性問題。

他說，雙方5月份已經達成一個長達150多頁的協議，在7個方面的涉及每一個問題以及執行的協議，經過了雙方11次的談判，細節包括標點和段落。而那是雙方前行的基礎。納瓦羅強調，但是中國政府背棄了那個協議。

納瓦羅9月8日在接受Fox新聞採訪時也說，10月份的中美貿易談判將聚焦「重大結構性問題」以及「市場準入」。

對於納瓦羅反覆炒作「七宗罪」的做法，中國官方媒體《人民日報》也曾多次刊文，點名批評納瓦羅。

《人民日報》9月10日曾刊文說，納瓦羅繼續用自己發明的「七宗罪」之說指責中國，繼續編造由中國承受加徵關税「所有負擔」的謊言。這些荒謬之詞，有悖於中美雙方應以實際行動為磋商創造良好條件的大方向，毫無建設性可言。