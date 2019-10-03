重大突破　朝鮮宣布成功試射新型潛射彈道導彈【圖】

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朝中社3日報道，朝鮮2日成功試射「北極星3」號潛射彈道導彈（SLBM）。朝鮮曾在2017年公開「北極星3」號，而此次是朝鮮第一次試射該導彈。

報道稱，朝鮮國防科學院於2日上午在東海元山灣近海成功進行了新型潛射彈道導彈「北極星3」號試射，導彈以高角度發射。

韓國聯合參謀本部2日稱，朝鮮當天上午7時11分許從東部元山近海向東發射1枚彈道導彈，最大飛行高度約910千米，飛行距離約450公里。

而美國有線電視新聞網援引美國官員的話報道說，當天的發射體不由是潛艇發射的。另一名消息人士說：「也有可能是從海上駁船的水下發射裝置上發射，檢驗了潛射導彈的『冷射技術』（在離開潛水艦發射管後在水面點火發射的技術）。」

此前2016年8月發射的「北極星-1型」潛射導彈曾在新浦級潛艇上以「冷射」方式發射。韓國軍方消息人士表示：「金正恩有可能在地面觀看了發射。」

BBC防務記者馬庫斯（Jonathan Marcus）表示，朝鮮在潛艇上發射的彈道導彈技術方面正在取得重大進展。因為對手難以在深海找到和跟蹤潛艇，潛射計劃被認為特別具有威懾力。

就在美朝兩國官員恢復朝核談判前夕，這次試驗提醒人們：平壤方面認為，它將以實力地位進行這場談判。但朝鮮這一行動必然引發國際社會的進一步疑慮：是否能真正採取有效措施，阻止朝鮮發展其核武庫。

對此，俄羅斯衛星通訊社稱，彈道導彈核潛艇、洲際彈道導彈和戰略轟炸機一起構成「三位一體」的戰略核力量。目前認為，只有俄羅斯、美國和中國擁有完整的三位一體。