美國防部新設對華副助理防長職位　專注中國事務

美國在2018年初公布《國防戰略報告》後，國防部高層強調有必要將焦點集中於中國的長遠挑戰。有當地傳媒報道，國防部已經新增專注對華事務的副助理國防部長一職，並由海軍陸戰隊前軍官斯布拉賈出任。

美國海軍陸戰隊退役斯布拉賈獲委任為對華事務副助理國防部長，他通曉中文，曾經派到北京工作，其後擔任軍方中國研究小組要職。（美國國防部圖片）

美國《國防新聞》（Defense News）10月2日報道，國防部原本有三位副助理國防部長處理亞太地區事務，他們分別負責阿富汗、巴基斯坦和中亞；東南亞、印度、東盟成員國、澳洲和新西蘭；以及日本、韓國、蒙古、中國及台灣等東亞地區。連同新增的對華事務職位，國防部一共有21位副助理國防部長級官員，職級比主管政策事務的副部長低三級。

國防部的聲明指，新設的對華事務副助理防長主要工作是在所有的中國事務上，擔任防長的主要顧問，並成為協調國防部各部門對華事務的重心，處理政策、研究策略、監督、主管審核等。

根據國防部網站資料顯示，斯布拉賈（Chad Sbragia）在1985至2012年間效力海軍陸戰隊，由工兵升至中國外區官員，於美國駐北京大使館擔任武官，並曾在首都師範大學學習中文。他退役前是海軍陸戰隊中國研究小組主任，其後在2011至2018年間出任美軍印太司令部中國戰略專注小組副主任。

對於這次人事任命，主管亞太安全事務的國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）1日表示，他本身已經新增有關職位多時，指出該職位對外是制定和維持中美軍事關係，對內就統籌各部門在實行《國防戰略報告》有關中國的政策時，立場保持一致。