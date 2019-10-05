【中美貿易談判】庫德洛：華府支持香港示威或影響談判

續有美國官員及國會議員就香港的示威發表意見。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月4日表示，國會眾議院對總統特朗普的彈劾調查不會影響中美貿易談判，但認為美國對香港民主抗議活動的支持，可能影響談判。

庫德洛4日接受彭博訪問時表示，美國談判團隊將以開放心態，看待下周舉行的中美高級別貿易會談，並形容談判可能會出現一些驚喜，但稱並不是作出預測。

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7月的通話內容曝光，前者被指施壓烏克蘭總統，要求該國調查民主黨總統候選人、美國總副總統拜登（Joe Biden）之子。美國眾議院對特朗普展開彈劾調查之際，特朗普3日又公開呼籲中國調查拜登。對此，庫德洛指國會對特朗普進行的彈劾調查不會影響中美貿易談判，但認為美國對香港民主抗議活動的強力支持，或會影響談判。他說美國繼續監察香港的自由狀況。

另外，民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於Twitter留言，指港府實施《禁蒙面法》沒有回應民眾的不滿，反而只會加深外界對香港言論自由情況的憂慮。

Hong Kong invoking the Emergency Regulations Ordinance to ban face masks does not answer the people's grievances, and only intensifies concerns about freedom of expression. https://t.co/tmOuwFFWeQ — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 4, 2019

早前曾經來港觀察示威情況的共和黨參議員斯科特（Rick Scott）表示，批評港府的決定可恥，認為林鄭月娥政府限制港人自由的措施陸續有來。他稱大家不可以讓中國政府繼續令香港民眾被滅聲，而是須要打擊不公義和爭取自由。

