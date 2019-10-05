美媒：特朗普促中國調查拜登使貿易談判更複雜

在中美新一輪貿易談判前夕，美國總統特朗普（Donald Trump）公開呼籲中國調查美國前副總統拜登（Joe Biden）父子。雖然特朗普強調此事與談判無關，但有學者和前官員認為，這或為兩國達成貿易協議帶來影響。

特朗普表示，中國應該對拜登父子展開調查（Getty Images）

特朗普表示，中國應該對拜登父子展開調查，並聲稱拜登在中國所做的事情和在烏克蘭的一樣惡劣。惟他強調貿易談判與調查拜登是分開的，重申只要協議條款對美國有利，便可能會達成協議。

《紐約時報》引述美國智庫戰略與國際問題研究所（CSIS）學者布蘭切特（Jude Blanchette）指，如果中國沒作出一系列讓步，將使特朗普更加難與中國達成任何決議或任何貿易協議。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者史劍道（Derek Scissors）則認為，特朗普的說話為民主黨提供的絕佳的批評理由，指他可能會為了讓中國協助打擊政敵，而跟北京達成較為温和的協議。

報道引述熟悉白宮策略的人士稱，特朗普及其顧問正尋求方法與中國達成妥協，以停止原定於2019年稍後對中國商品加徵新一輪關税，以及可能削減部分現有的關税。報道亦提到，中國開始重新採購美國的農產品等措施示好，但據包括2019年5月的談判經驗，雙方曾在最後一刻談判破裂，因此達成協議的說法仍遠遠未能得到保證。