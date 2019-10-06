【諾貝爾文學獎】村上春樹賠率位列第3　下週四將揭曉兩屆得主

諾貝爾文學獎即將在10月10日公布，英國博彩公司NicerOdds截至4日的獲獎者預測，榜上再次出現日本作家村上春樹。村上是每年文學獎的大熱，這次他終於可獲獎了嗎？

▼▼苦等十年仍未得獎的村上春樹獲獎賠率目前為第三位 ▼▼

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除了村上春樹外，還有多和田葉子。村上排在熱度第3，多和田排在第16，能否出現第3位日本人文學獎得主受到關注。 位居榜首的是加拿大女詩人安妮．卡森（Anne Carson），排行榜上女性排名居前是特色。

根據NicerOdds的預測，卡森賠率為1賠5；加勒比海法國海外省瓜德羅普出身的女作家瑪麗斯．孔戴（Maryse Condé）以1比6位居其後：其次為村上和中國女作家殘雪、俄羅斯女作家柳德米拉．烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、肯尼亞作家恩古吉．瓦．提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong'o），賠率為1比9。多和田賠率為1比21。賠率熱度與實際獲獎者未必一致。

文學獎因評審機構瑞典文學院的醜聞2018年沒有公佈獲獎者，今年將同時公佈2018年和2019年的獲獎者。諾貝爾文學獎也被認為存在考慮地區平衡的傾向，中東及非洲已10年以上沒有獲獎者。

日本人川端康成（1968年）和大江健三郎（1994年）兩人曾獲得該獎。

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