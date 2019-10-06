美朝談判結束：朝鮮稱談判失敗　美國稱取得成果

美朝棄核工作實務會議結束，美國雖表示會議取得成果，但朝鮮卻以「談判破裂」形容會議失敗。兩國對會議後評價迴異，反映兩國分歧仍然具大，短期難有成果。

金明吉在會議後發表聲明，表示談判破裂失敗。（美聯社）

美朝代表10月4日及5日在瑞典會面，就朝鮮棄核召開實務會議。會議結束後，朝鮮首席代表金明吉表示談判以失敗告終。

「談判無法達成我們的期待，因此談判破裂，令人不快。」被問道為何談判無法取得成果，金明吉表示由於「美國態度依然故我」。金明吉又指出談判前美國展示會提出新方法，解決目前僵局令人期待，因此結果讓人大失所望。

美國評論與朝鮮相反

然而，美國國務院在不久後發表消息，指朝鮮的評論不代表這次會議精神，並指出美國在會議上帶給了朝鮮一系列創新的建議，雙方談判氣氛良好，取得成果。

美國表示已準備在兩星期後再度與朝鮮舉行會談，繼續商討棄核對策。目前未知朝鮮有否接受。

韓國《中央日報》分析指出相信朝鮮要求的解除制裁未獲美國接納，若雙方無法在此讓步談判恐難以持續。而同時因特朗普正面臨國內的彈劾及醜聞追擊，短期美朝談判相信難以取得突破。

英國《衛報》引述朝鮮監測組織北緯38度（38 North）研究主任託恩（Jenny Town）指出，朝鮮的期望可能太高，認為極端鷹派的博爾頓離開可令美國作出更大讓步：「博爾頓的離開雖然多少可令談判壓力減少，避免全盤皆無的情況，但目前雙方似乎未能縮窄分歧。」