中美貿易戰美國農民最受傷　需額外打工維持生計

中美貿易代表10月7日起在華盛頓舉行新一輪談判，惟自2018年中美貿易戰爆發以來，即使美國農業部一直向受影響農民提供資助，以補貼中美貿易戰對農民造成的損失，據報不少農民仍需靠從事第二份職業以維持生計。

美國大豆農民生計受中美貿易戰影響，需要從事第二份職業賺取額外收入。（AP）

美國廣播公司（ABC）引述玉米和大豆農民塔特爾（Mark Tuttle）指，他居住的社區有不少農民需要從事第二份職業，以賺取額外收入，主要是維持在中美貿易戰爆發之前的工資水平，對他們來說極具挑戰。

塔特爾的第二份工作，便是負責運送種子和其他農產品到其他州份，他指，「現在耕作不能賺取收入，根本難以維持生計，農業部的資助只是貼在傷口上的一塊小膠布而已。」

貿易戰令大豆和玉米農民遭受尤其嚴重的打擊。受市場所限，2018年和2019年的關税都影響了玉米、大豆、小麥和乳製品生產商，大豆價格隨後更下降。

美國硬木木材工業亦正面臨艱難時刻，中美貿易戰令相關產品價格大跌，業界正在削減人手。中國過去佔美國硬木出口總額的一半左右，即每年約20億美元。惟特朗普政府對業內施加25%關税，削減了市場需求。根據美國硬木出口委員會數據顯示，華府2018年7月起向硬木業實施關税的12個月內，對中國的木材出口按年下降6.15億美元。