葡萄牙大選　料執政社會黨勝出　或需籌組聯合政府

葡萄牙10月6日舉行大選，預料現任總理科斯塔所屬的社會黨將會勝出，但未能贏得大多數議席，或需籌組聯合政府。

科斯塔10月6日到里斯本的票站投票。（美聯社）

選前民意調查結果顯示，社會黨（Socialist Party）支持度為36.5%至38.8%，將需要與一至兩個政黨組成聯合政府。科斯塔（Antonio Costa）自2015年起，在葡萄牙共產黨（Portuguese Communist Party）和左翼集團（Left Bloc）兩個極左政黨支持下，組成少數政府。

葡萄牙當地時間晚上7時結束投票，票站調查結束預計一小時後公布，官方點票結束同日晚上陸續出爐。

主要反對黨社會民主黨（Social Democrats）執政期間，經歷三年的經濟衰退。經濟學家里奧（Rui Rio）2018年出任黨魁以來，批評聲音仍此起彼落。社會民主黨得票率料不足三成，將失去議席。

科斯塔4日出席競選活動時表示，主要問題在於政府的雙手會否被束縛，認為要有力確保四年的穩定，不會成為「短命」政府。

葡萄牙於2010年至2014年經歷債務危機。科斯塔上台後，成功帶領葡萄牙恢復經濟，經濟增長率從2014年的0.2%上升至2018年的2.1%，失業率亦下跌一半至6%。