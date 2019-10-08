「還正義於民」　泰國法官庭上自戕　「金句」風行網絡

10月4日下午在泰國南部也拉府（Yala）法庭上開槍自轟的法官卡那功（Khanakorn Pianchana）所幸已獲救，現已沒有生命危險。 他判處5名被告無罪，違反上級的「建議」，在宣讀判決後掏出手槍企圖吞槍。 卡那功的事轟動泰國，而他事前所寫的一句「還判決於法官、還正義於人民」，已成為該國社交網絡的熱門話題。

卡那功4日按照其判斷讓5名男子獲判無罪後在庭上吞槍自殺。他送院後獲救，現正留醫，但已離開深切治療部。他自戕之前曾發文，稱有高級法官要求他改判他們有罪。

卡那功宣布5名涉案回教徒被判無罪後，轉身面向庭內懸掛的國王肖像，掏出手槍向自己開槍。事發後有人來到也拉府法院外獻花，有人將這句說話寫在字條上，要求政府把公義還給民眾。

泰國司法部法務辦公室（Office of the Judiciary）指初步調查顯示，他自殺的原因是個人問題以及承受壓力。辦公室表示會進行全面的調查。

法律教授出身的泰國「未來前進黨」秘書長比耶布（Piyabutr Saengkanokkul）10月4日引述卡那功開槍前於Facebook發佈的一份長達25頁的聲明，指出自己在審理的案件涉及國家安全，以及與秘密結社，串謀以及和槍械法有關的罪行。卡那功欲判處5人無罪，但其他高級法官要求他改判有罪。倘若5人罪名成立，其中3人會被判死刑、2人會被判入獄。不過有關貼文之後已被刪去。

卡那功在Facebook帖文中最後一句——「還判決於法官、還正義於人民」已成為泰國社交媒體上一個正在擴張的運動，也許事件影響將進一步擴大。