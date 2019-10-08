通用汽車拒絕工會最新合同提議　罷工將持續惡化

通用汽車工人為謀求更好的福利而進行大罷工。（VCG）

由於美國汽車工人聯合會（UAW，簡稱工會）與通用汽車未能於近期就4年期勞工合同達成一致意見，逾48,000名通用汽車工人的罷工行動進入第四周。

綜合媒體10月7日報道，通用汽車工人的罷工始於9月16日。在連續21天的談判後，工會首席談判代表特里⋅迪特斯（Terry Dittes）6日稱，通用汽車管理層拒絕工會最新的合同提議，雙方的談判「變得更糟」。談判破裂導致逾48,000名工會工人宣布7日繼續罷工。

目前，工會對通用汽車提出了兩方面意見。第一，敦促通用汽車將部分工廠從墨西哥轉移到美國，為美國本土創造更多就業機會。這一提議遭到通用汽車的拒絕。第二，提高工人工資、醫療保健、就業保障等薪資福利。

《華爾街日報》稱，近年來，通用汽車正在應不斷變化的消費者偏好，計劃將研發重點放在電動汽車領域。對此，工會指出，電動汽車生產所需的勞動力較少。他們擔心企業無法保障工人就業數量。

《福布斯》網站則表示，罷工期間，通用汽車平均每日損失了5,000萬至1億美元。美國摩根大通銀行估計，罷工的前兩週，通用汽車的總損失超過10億美元。

信用評級機構穆迪已發出警告，罷工可能會對通用汽車的財務產生重大影響。如果通用汽車的信用等級降級，將給該企業帶來麻煩，影響借貸成本。

此外，通用汽車約10,000個美國供應商受到影響。許多企業在罷工期間被迫削減業務量。

7日，為降低工人罷工造成的影響，通用汽車宣布，辭退其在墨西哥工廠的415名工人。該工廠主要生產V-8發動機和變速器。上週，通用汽車臨時辭退了墨西哥另一家工廠的6,000名員工。