美國宣布制裁8家中國公司　或與劉鶴強硬態度有關

在中美談判前夕，中美紛紛展示出了強硬姿態，美國再將8家中國公司列入黑名單，英媒稱，兩國達成協議的希望渺茫。

美國商務部10月7日表示，將把28個中國公安機構和公司列入貿易黑名單，其中包括影片監控公司海康威視，因為他們涉及打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。

美國商務部的文件顯示，被列入「實體名單」的包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局和其19個下屬機構，以及8家商業公司，包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、溢鑫科技和依圖科技。

針對美國的做法，10月8日午間，科大訊飛、大華股份、海康威視、曠視科技、美亞柏科、商湯科技等相繼發佈公告回應。

科大訊飛公告稱，關注到美國商務部官方網站10月8日公布信息，科大訊飛等中國科技公司被美國政府列入實體清單。對此，該公司將向美方有關政府部門積極申訴。

海康威視高級副總裁、董秘黃方紅回應稱，強烈反對美國商務部把公司納入實體清單，這個決定沒有事實根據，呼籲美國政府本着公平、公正、無歧視的原則，重新進行審視，將海康威視移出實體清單。

該公司稱：「必須指出，美國政府的這個決定實質上也將嚴重損害美國本土企業和眾多行業參與者的利益，將採取所有合理、恰當的救濟方案，以維護公司和合作夥伴的權益。同時，公司將實施各方面的應對預案，公司有能力持續、穩定地為客戶提供優質的產品和服務。」

美國的做法正值中美即將展開新一輪貿易談判之際，中美官方都宣布了中國國務院副總理劉鶴本週訪美的消息，劉鶴將於10月10日至11日訪美與美國代表進行談判。

英國路透社10月7日報道稱，在華盛頓將中國公司列入黑名單之後，中美本週談判取得進展的前景變得渺茫了。在這個關鍵時刻，美國商務部此舉將進一步加深華盛頓和北京之間的裂痕。

值得一提的是，美國將中國公司列入黑名單之前，彭博社的一則報道或令特朗普政府不滿。

彭博社10月6日報道稱，在中美談判前夕，中國官員已經表示，他們越來越不願意同意一份美國總統特朗普尋求的廣泛協議。消息人士透露，中國高級官員近幾周在北京與美方官員會晤時暗示，中方願意討論的議題範圍已大大縮小。

一名消息人士還透露，中國國務院副總理劉鶴告訴美方高官，他將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾，這一直是美方對華不滿的焦點。

報道稱，該提議相當於將特朗普政府的核心訴求之一從談判桌上排除。

一直以來，特朗普就反覆強調，他只要一份全面的協議，一份100%完整的協議，一份對美國有利的大協議。但是彭博社的報道如若屬實，中國方面相當於拒絕滿足特朗普的要求。他的不滿自然不言而喻。

10月7日，特朗普對記者說，不要部分協議，他的目標是一份大協議。