美中先後宣布劉鶴訪美日期 白宮聲明披露六大分歧點

中美即將在華盛頓舉行第13輪貿易談判，兩國都宣布了談判的消息，白宮方面突出了兩國仍存在的六個分歧點。

白宮10月7日發表聲明說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將於10月10日開始同中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊繼續談判。

聲明指出，這次會談的主題包括強迫技術轉讓、知識產權保護、服務業、非關税壁壘、農業和執行機制。

與此同時，中國商務部北京時間10月8日也發表聲明宣布，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

聲明指出，中方代表團主要成員包括商務部部長鐘山，中國人民銀行行長易綱，中國國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、中國財政部副部長廖岷，中國外交部副部長鄭澤光，中國工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、中國農業農村部副部長韓俊，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。

據悉，中美貿易戰2018年7月份爆發以來，兩國進行的第13輪貿易談判。對於這次談判，外界預測更有可能達成一份小型的有限協議，難以達成一份全面協議。

但是美國總統特朗普（Donald Trump）多次表態稱只要全面協議，不要部分協議。10月4日，特朗普還說：「我們正在談判一份非常艱難的協議。如果這份不協議不是100%完整的，那麼我們不會簽署。」白宮高官庫德洛（Larry Kudlow）10月4日在接受美國媒體採訪時也說，特朗普要的是一份全面的協議。「這份協議必須是一份好的協議，覆蓋所有議題，包括知識產權偷竊、強迫技術轉讓以及關税。」

10月7日，特朗普又在白宮對記者說，不要部分協議。特朗普還說他傾向於要一份大的協議，這是我們的目標。「會發生嗎？我猜，有可能？誰知道呢？但是我認為或許不太可能。」

但是，彭博社10月6日報道稱，在中美談判前夕，中國官員已經表示，他們越來越不願意同意一份美國總統特朗普尋求的廣泛協議。消息人士透露，中國高級官員近幾周在北京與美方官員會晤時暗示，中方願意討論的議題範圍已大大縮小。

一名消息人士還透露，中國國務院副總理劉鶴告訴美方高官，他將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾，這一直是美方對華不滿的焦點。

報道稱，該提議相當於將特朗普政府的核心訴求之一從談判桌上排除。

專家們認為，這表明在特朗普政府面對彈劾危機以及商界批評特朗普的貿易戰拖累美國經濟放緩之際，中國的立場正在變得更加強硬。