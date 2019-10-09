【一分鐘看世界】美對華制裁、特朗普出賣盟友、諾貝爾獎得主談ET

早晨，今天是10月9日，星期三。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美對華制裁
美國商務部宣布，將28間中國公共安全機構與企業列入美國貿易黑名單，其中包括視頻監控企業海康威視等8家科技企業。英國傳媒稱，兩國達成協議的希望渺茫。美國傳媒則形容，特朗普對中國有新戰術。兩國先後證實將舉行新一輪貿易談判，白宮聲明披露六大分歧點，而中國官方的公布則有三點不同尋常。那邊廂，特朗普正式簽署日美貿易協議，這份協議能否成為中美「小協議」藍本？（按此閱讀更多）
中國和美國即將舉行新一輪高級別貿易談判。（路透社）
特朗普出賣盟友
美國共和黨和民主黨共同批評總統特朗普要求美軍撤出敘利亞，默許土耳其出兵敘利亞東北部的決定。兩黨參眾兩院代表均反對撤軍決定，促請特朗普撤回命令。美國的歐洲盟友擔心會壯大極端組織ISIS的士氣，引發新的難民危機。這事證明美國不再可靠，而美國國會又能做什麼呢？（按此閱讀更多）
美國總統特朗普要求美軍撤出敘利亞，默許土耳其出兵敘利亞東北部。外界視為對庫爾德人的背叛。（美聯社）
諾貝爾獎得主談ET
諾貝爾委員會公佈2019年諾貝爾物理學獎得主，分別由加裔美國物理學家皮布爾斯（James Peebles），瑞士天文學家馬約爾（Michel Mayor）及奎洛茲（Didier Queloz）共享殊榮，以表揚他們在探索宇宙及地球演化的成就。得獎者之一的皮布爾斯教授受訪時表示，非常確定在其他星球有一些可被稱為「生命」的東西，但或許我們永遠無法看到。另一得獎者奎洛茲則指，不相信我們是宇宙中的唯一生命實體……（按此閱讀更多）
美日貿易協議
美國和日本正式簽署貿易協議，期望2020年1月1日正式生效。協議的內容包括要求日本降低對美國農產品的關税等。協定將讓美國農業獲利，但對日本而言將是一顆苦果……（按此閱讀更多）
脫歐協議無望？
路透社引述消息人士報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）向英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，除非英國把北愛爾蘭留在關税同盟，否則英國與歐盟極不可能達成脱歐協議。英方消息人士稱，若然此代表一個新的立場，則代表無論現時或以後，雙方都基本上無可能達成協議。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）批評英國玩弄愚蠢的推卸責任遊戲……（按此閱讀更多）
必看話題文章
奈良美智隨手揮筆「紅衫魚」變黃金 港紙100蚊以45萬元高價賣出
奈良美智作品《背後藏刀》1.95億天價成交 榮登日本最高價藝術家
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。