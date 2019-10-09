特朗普宣布：美國正研發前所未見強大新武器

在中美即將舉行新一輪貿易談判之際，美國總統特朗普10月8日宣布，美國正在研發「任何人都想象不到的新式武器」。

據雅虎新聞網站10月8日報道，特朗普（Donald Trump）對參加美日簽署貿易協定簽署儀式的記者表示，美國正在研發「任何人都想象不到的新式武器」，其中包括 「完美的潛艇」。

分析認為，美日貿易協議將讓美國農業獲利，但對日本而言是一顆苦果。（AP）

特朗普稱，「我們當前正在研發大量的武器。我們有那種任何人都無法想象的武器，一部分會向外界展示，一部分則會保密。我們升級和更新了核武器，正在建造任何人都想不到的完美潛艇。上帝保佑，我希望美國永遠都不會用到這些武器，但是我們必須要做應該做的事。」

中國10月1日在建國70周年閲兵式上首次公開展示「巨浪-2」（JL-2）新式潛射彈道導彈、「東風-41」（DF-41）最新式洲際彈道導彈、「東風-100」（DF-100或CJ-100）新式超音速戰略巡航導彈。多數分析人士認為，這些導彈能夠突破美國反導防禦系統，遠程摧毀目標。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，東風-41被認為是中國人民解放軍火箭部隊武器庫的中流砥柱，也被一些人稱為是地球上威力最大的導彈。

俄羅斯軍事專家瓦西里∙卡申（Vasily Kashin）稱，閲兵式上展示東風-41系列新型機動洲際導彈，展示東風-5B和東風-31AG兩種型號洲際彈道導彈。這樣，中國目前正系列生產三種型號的洲際彈道導彈，世界上任何一個國家也做不到這一點。

韓國《亞洲經濟》指出，隨着中國經濟、科技、軍事等各方面力量發展壯大，美國不僅鼓吹「中國威脅論」，還多次採取行動遏制中國發展。中國始終強調「沒有要對美國挑戰，或是代替他們的想法」，但同時也展現出強硬姿態，「誰也不能阻擋中國的發展」。

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路透社稱，在中美貿易戰的過程中，中國面對美國全方位壓迫展現出絲毫不畏懼的態度，源於經濟上的自信。

值得一提的是，10月1日，在中國國慶70周年當天，美國海軍「布里埃爾·吉福德」（Gabrielle Giffords）號瀕海戰鬥艦（LCS）在參加代號「太平洋獅鷲」的演習期間展示了發射「海軍打擊導彈」（NSM）的能力。美軍將領表示，成功試射NSM的瀕海戰鬥艦給潛在對手晚上無法入睡的理由。