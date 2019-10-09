美官員：特朗普在與埃爾多安的通話中被碾壓

敘利亞局勢是美國與土耳其領導人通話焦點，圖為土耳其武裝部隊向土敘邊境地帶部署裝甲車。（AP）

一名了解情況的美國國家安全委員會消息人士說，美國總統特朗普（Donald Trump）在與土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）的通話中，被後者「碾壓」。

據美國《新聞週刊》網站10月8日報道，在特朗普與埃爾多安10月6日下午依照約定通話時，特朗普說他將下令美軍從敘利亞北部撤離。

據一名掌握通話內容第一手情況的國家安全委員會官員說，特朗普不贊成土耳其對庫爾德武裝力量採取任何軍事行動，但也沒有在通話期間威脅說如果土耳其決定採取進攻行動，將對其實施經濟制裁。

報道稱，這兩位領導人通話的主要議題之一，是敘利亞東北部庫爾德人控制的「敘利亞民主軍」關押的約2,000名「伊斯蘭國」（ISIS）囚犯。美軍一直為「敘利亞民主軍」提供資金援助。

特朗普對埃爾多安說，儘管美國目前沒有在敘利亞關押「伊斯蘭國」組織的囚犯，但是他不想與「伊斯蘭國」組織囚犯有任何關係。敘利亞國防軍控制着這些被關押的囚犯。

這名國家安全委員會的消息人士說：「特朗普總統肯定在談判中失利了，只能同意撤軍以使我們看起來像是有所收穫——然而我們什麼收穫都沒有。美國國家安全進入了一種未來幾十年危險逐漸加劇的狀態。」

這名國家安全委員會官員將土耳其比作「操場上的恃強凌弱者」。這名官員還說：「我們正在昭告全世界，我們將利用你們，然後將你們拋棄。」