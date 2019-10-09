【英國脫歐】約翰遜面臨眾叛親離　多名閣員疑辭職抗議硬脱歐

英國首相約翰遜一直強調國家在任何情況下，都會如期在10月31日脱歐期限屆滿日離開歐盟，外界普遍認為英國硬脱歐的機會甚大，當地有傳媒在10月9日報道，多名內閣官員或可能辭職，抗議約翰遜一意孤行。

英國首相約翰遜一直不排除以硬脱歐方式離開歐盟，《泰晤士報》消息指多名內閣成員可能以辭職表達不滿。（Reuters）

《泰晤士報》（The Times）9日的報道指，文化大臣莫麗琪（Nicky Morgan）、北愛事務大臣施俊安（Julian Smith）、司法大臣巴克蘭（Robert Buckland）、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）及檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）被列為「辭職監視名單」。

該篇報道引述一名內閣官員指，如果英國最終硬脱歐，國會大批保守黨議員會辭職。有官員在內閣會議上警告北愛爾蘭的管治風險、以及對約翰遜高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）的憂慮等。

而在報道公開前不久，路透社引述首相府消息指，德國總理默克爾（Angela Merkel）就脱歐問題提出不合理要求，因此認為有協議脱歐的機會近乎沒可能，歐盟其後批評英國企圖推卸責任。