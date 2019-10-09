約翰遜脫歐「妙計」　傳遭默克爾強硬拒絕

英國首相約翰遜（Boris Johnson）計劃跳過同愛爾蘭在邊境的紛爭，先脫歐再談。英國《衛報》消息稱，英國政府當地時間10月8日發表159頁「硬脫歐應對方案」（Comprehensive plan to prepare the country for a no-deal Brexit），其中在北愛爾蘭邊境問題上說道：「英國將隨着脫歐實現，進一步同愛爾蘭政府及歐盟溝通。」

英國天空新聞台（Sky News）消息指出，這份擬提交歐盟討論的新脫歐方案，放棄了有爭議的愛爾蘭邊境保障計劃。約翰遜認為英國前首相文翠珊（Theresa May）建立的北愛爾蘭保障文書「不民主」，英國強硬脫歐派更是擔心執行這份文書將使英國脫歐後仍然深陷歐盟關稅區，從而影響英國貿易自主權。

約翰遜10月7日對歐盟表示，英國脫歐這個「球」已經踢到了他們那邊，現在歐盟應緊急詳細討論由他領導的英國政府作出的提議，以便在10月31日英國脫歐期限來臨前打破談判僵局。唐寧街十號10月6日暗示，為化解脫歐協議的「癥結問題」，英國願意軟化立場，並同時呼籲歐盟展現「靈活性」。

天空台消息稱，唐寧街十號10月8日表示，約翰遜當天上午通電半小時、將新方案變化告訴德國總理默克爾（Angela Merkel）時解釋稱，這是「合理的討價」，但約翰遜感到成果並不明顯，因為「歐盟方面還價的欲望不高。」而且，約翰遜指出，正在布魯塞爾舉行的脫歐協議談判已經「快要破裂」。

默克爾對約翰遜跳過愛爾蘭邊境棘手問題的脫歐「妙計」強硬拒絕。英國路透社消息稱，德國總理辦公室新聞發言人確認，默克爾10月8日與約翰遜通電但拒絕透露進一步細節。但唐寧街十號消息人士當天對路透社透露，默克爾與約翰遜通話期間表示，除非英國把北愛爾蘭留在關稅同盟，並且永遠受到歐盟政策約束，否則極不可能（Overwhelmingly unlikely）達成脫歐協定。如果北愛爾蘭仍然作為歐洲關稅同盟的一部分，英國方面則難以全身而退。

消息人士稱，默克爾還表示，歐盟亦會否決英國離開關稅同盟的計劃，「默克爾認為歐盟對英國離開關稅同盟擁有否決權。」

默克爾在脫歐問題上亦有建議，同樣被約翰遜拒絕。唐寧街十號當天的聲明指出，在通話裡，默克爾稱，歐盟的一些人希望英國舉行第二次公投，扭轉英國脫歐局面，約翰遜對默克爾說，這種情況將不會發生。

歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）對唐寧街十號公佈的通電內容進行了回應，警告約翰遜「面對危局，不要玩這種沒有贏面的愚蠢遊戲」。圖斯克在Twitter上說：「歐洲和英國的未來，以及我們人民的安全和利益危在旦夕。你不希望協議脫歐、不尋求延後脫歐，你甚至提到不想脫歐，你到底想要何去何從？」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）尚未對約翰遜的新方案表示否決。約翰遜10月6日亦通電話向馬克龍說明他的最新脫歐建議。法國總統府當天發表聲明說，馬克龍在同約翰遜通電話後表示，歐盟將在本周（7日至13日範圍）之內，就是否可能與英國達成一份脫歐協定做出決定。馬克龍表示，與歐盟首席談判代表巴尼耶團隊的磋商工作，未來幾天將繼續加速進行，以便在周日10月13日前完成評估工作，而前提是這份協議必須尊重歐盟原則。