約翰遜脫歐「妙計」　傳遭默克爾強硬拒絕

英國首相約翰遜(Boris Johnson)計劃跳過同愛爾蘭在邊境的紛爭,先脫歐再談。英國《衛報》消息稱,英國政府當地時間10月8日發表159頁「硬脫歐應對方案」(Comprehensive plan to prepare the country for a no-deal Brexit),其中在北愛爾蘭邊境問題上說道:「英國將隨着脫歐實現,進一步同愛爾蘭政府及歐盟溝通。」