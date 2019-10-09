環球時報強硬回擊美談判前極限施壓：想突襲中國不現實

中國官媒《環球時報》發表社評稱，美方在談判之前搞的動作所產生的實際影響將很有限，無論美國在貿易戰中增加多少籌碼，中國都準備好了。

在中美第13輪高級別貿易談判即將舉行的前夕，氣氛驟然緊張，外界輿論多對本輪談判不甚樂觀。（Reuters）

北京時間10月8日晚，中國官媒《環球時報》發表題為《美方談判前的行動套路，中方已很熟悉》的中英文雙語社評稱，美方在談判之前搞的動作所產生的實際影響將很有限，無論美國在貿易戰中增加多少籌碼，中國都準備好了。

社評稱，美方在談判重啟前密集行動，把極限施壓和釋放樂觀信息混雜起來使用。美方的這種打法應當說已經很老套，中方也已相當熟悉了。

美方在談判之前搞的動作所產生的實際影響將很有限，這一佯攻不會分散中方的談判注意力和意志。“中國已經看到了美國很多張牌。美國想用一張新牌突襲中國，這完全是不現實的”，“無論美國在貿易戰中增加多少籌碼，中國都準備好了。”

無論美方再為貿易戰增加多少籌碼，都已在中方的戰略預期之中，中方也為更糟糕的情況預備了充分的承受力。中方希望達成協議，但並未給自己制定緊迫的時間表，中方相信瓜熟才能蒂落，這已是中方應對貿易戰的穩健方略。

社評指出，目前無論中國社會還是美國社會，都對兩國能夠很快達成協議不抱太高期望。原因是兩國的貿易分歧顯然還有不少。美方一直強調自己的實力優勢，但問題在於，它的實際優勢程度遠遠支持不了其向中國提出的要價。

同樣在北京時間10月8日，中國官媒《經濟日報》微信公眾號“陶然筆記”發表評論文章，也對本輪中美貿易談判感到不甚樂觀，但文章強調，繼續談下去是有必要的，哪怕是美國繼續對華加稅。

文章稱，中方反制有反制的必要，談也有談的必要。打也好，談也好，都是在為中國爭利，而不是為中國鬥氣，不能逞一時之快。

文章指出，中方正做的，一方面是專心做好自己的事情，以全面深化改革和進一步擴大開放，把中國經濟真正推向高質量發展的新階段；另一方面，則是通過談判、堅守和反制，讓美方能夠更加深刻地體會到貿易戰帶來的痛感，更加深刻地認識到“貿易戰沒有贏家”。

美國商務部10月7日宣布將中國28家實體列入出口管制的實體清單，包括20個政府公安機構與海康威視等8家科技企業。8日，美國國務院宣布，對在新疆“壓制”維吾爾等穆斯林少數民族的中國政府官員施行簽證限制。

英國路透社8日評論稱，美國此舉將激怒北京，大大降低了美中本星期達成貿易協議的可能性。