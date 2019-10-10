【一分鐘看世界】中美互不讓步、土國空襲敘利亞、諾獎最老得主

即時國際
撰文：
最後更新日期：

早晨，今天是10月10日，星期四。

天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美互不讓步

新一輪貿易談判即將召開。美國就新疆人權問題向中國相關官員施加制裁，北京亦正醖釀反擊。美國前駐華大使稱，美國的制裁嚇不到中國。消息人士指出，中國仍願意達成有限協議背後原因引人關注。有報道稱中國團隊將縮短在華盛頓停留的時間，中國《環球時報》總編輯胡錫進回應說，這並不妨礙談判議程……（按此閱讀更多

中美舉行新一輪貿易談判，但礙於華府再次施壓，北京降低今輪談判期望。（美聯社）

土國空襲敘利亞

美國總統特朗普宣告撤走敘利亞北部美軍三日後土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）不理特朗普的警告宣布向敘利亞北部發動軍事行動，針對庫爾德武裝部隊策動空襲，數千平民從敘利亞城鎮艾因角（Ras al Ain）逃亡。特朗普回應指，美國不支持土耳其攻擊敘利亞，形容是「很差的主意」。歐洲和中東多國表態譴責安卡拉的軍事行動……（按此閱讀更多

美國宣布撤軍後，土耳其宣布向敘利亞發動軍事行動。（美聯社）

諾獎最老得主

諾貝爾委員會公布2019年化學獎得主，由德裔美籍化學家古迪納夫（John Goodenough）、英國學者惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham），以及日本化學家吉野彰獲得，表揚他們對鋰離子電池的研究。現年97歲的古迪納夫更打破了2018年物理學獎得主阿什基恩（Arthur Ashkin）的紀錄，成為最年長諾貝爾得獎者。他至今仍埋首大學實驗室，孜孜不倦地進行研究……（按此閱讀更多

習近平訪問印度

印度外交部發表聲明，宣布總理莫迪10月11日至12日將在南部城市金奈，與中國國家主席習近平舉行非正式峰會印度官方和媒體也透露習近平行程的細節外界關心二人的第二次碰面是否會觸及克什米爾爭端問題。同時，韓國三星電子副會長李在鎔早前亦訪問印度。韓國傳媒形容，習近平此行是替華為打最關鍵一戰……（按此閱讀更多

曹國風波未平

韓國首爾連續第二周有示威者舉行集會，要求總統文在寅親信、身陷貪腐醜聞的新任法務部長曹國下台。警方未有公布集會人數。外界估計有數萬示威者參與，人數比起10月3日的反曹國示威較少。過去周末有支持政府的示威者到青瓦台附近示威，支持任命曹國，反映韓國民眾兩極取態……（按此閱讀更多

必看話題文章

日本校園爆集體欺凌　男教師身心受盡折磨　眼遭同僚塗超辣咖喱

美國9歲男童縱火燒死5人　包括3名兩歲以下幼童　被控5項一級謀殺

日本女星遭狂熱粉絲上門騷擾　男疑犯用照片瞳孔倒影查出住址

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。