【一分鐘看世界】中美互不讓步、土國空襲敘利亞、諾獎最老得主

早晨，今天是10月10日，星期四。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美互不讓步
新一輪貿易談判即將召開。美國就新疆人權問題向中國相關官員施加制裁，北京亦正醖釀反擊。美國前駐華大使稱，美國的制裁嚇不到中國。消息人士指出，中國仍願意達成有限協議，背後原因引人關注。有報道稱中國團隊將縮短在華盛頓停留的時間，中國《環球時報》總編輯胡錫進回應說，這並不妨礙談判議程……（按此閱讀更多）
中美舉行新一輪貿易談判，但礙於華府再次施壓，北京降低今輪談判期望。（美聯社）
土國空襲敘利亞
美國總統特朗普宣告撤走敘利亞北部美軍三日後，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）不理特朗普的警告，宣布向敘利亞北部發動軍事行動，針對庫爾德武裝部隊策動空襲，數千平民從敘利亞城鎮艾因角（Ras al Ain）逃亡。特朗普回應指，美國不支持土耳其攻擊敘利亞，形容是「很差的主意」。歐洲和中東多國表態譴責安卡拉的軍事行動……（按此閱讀更多）
美國宣布撤軍後，土耳其宣布向敘利亞發動軍事行動。（美聯社）
諾獎最老得主
諾貝爾委員會公布2019年化學獎得主，由德裔美籍化學家古迪納夫（John Goodenough）、英國學者惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham），以及日本化學家吉野彰獲得，表揚他們對鋰離子電池的研究。現年97歲的古迪納夫更打破了2018年物理學獎得主阿什基恩（Arthur Ashkin）的紀錄，成為最年長諾貝爾得獎者。他至今仍埋首大學實驗室，孜孜不倦地進行研究……（按此閱讀更多）
習近平訪問印度
印度外交部發表聲明，宣布總理莫迪10月11日至12日將在南部城市金奈，與中國國家主席習近平舉行非正式峰會。印度官方和媒體也透露習近平行程的細節。外界關心二人的第二次碰面是否會觸及克什米爾爭端問題。同時，韓國三星電子副會長李在鎔早前亦訪問印度。韓國傳媒形容，習近平此行是替華為打最關鍵一戰……（按此閱讀更多）
曹國風波未平
韓國首爾連續第二周有示威者舉行集會，要求總統文在寅親信、身陷貪腐醜聞的新任法務部長曹國下台。警方未有公布集會人數。外界估計有數萬示威者參與，人數比起10月3日的反曹國示威較少。過去周末有支持政府的示威者到青瓦台附近示威，支持任命曹國，反映韓國民眾兩極取態……（按此閱讀更多）
必看話題文章
美國9歲男童縱火燒死5人 包括3名兩歲以下幼童 被控5項一級謀殺
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。