調查：八成與華為交易的主要日企將維持合作

在美國政府持續對中國通信設備巨頭華為制裁下，與華為有業務往來的索尼、松下等50家日本主要的企業中，約80%將繼續維持和華為的業務往來。在看不到中美科技摩擦的解決頭緒的當下，日本企業在謹慎分析風險的同時，探尋繼續與有前景的中國企業合作的方案。

據《日本經濟新聞》10月10日報道，美國商務部5月時以華為與制裁對象伊朗交易為由，基於美國《出口管理法案》將華為公司納入「實體清單」（EL）。制裁開始4個月後，9月中旬《日本經濟新聞》調查了與華為有業務往來的50家主要日本企業的交易狀況。

調查對象是約30家向華為提供零部件的日本企業和約20家從華為採購智能機等設備的日本企業。

報道稱，沒有一家供貨方企業以華為被納入「實體清單」為由與其完全中斷交易。但有一部分企業停止使用和銷售華為製造的產品，比如日本電信運營商NTTdocomo決定暫不採用華為的5G智能手機。除了部分不公開交易狀況的企業外，總共有約80%的日本企業維持了與華為的合作。

華為被美國政府列入「實體名單」後，面臨零部件斷供的可能性。（Reuters）

報道指出，華為每年從日本企業採購7,000億日元規模的設備。美國《出口管理法案》的特點是「境外適用」，即對外國交易也能加以限制，原則上如果使用的美國企業生產的零部件和軟件超過25%以上，日本等外國產品也將成為禁運對象。

不過，報道同時指出，也有企業終止與華為的新交易、拒絕華為的追加訂單。

報道認為，中美兩國政府現時在華盛頓展開新一輪貿易談判，能否緩和緊張局勢，也會影響日本企業的戰略決定。