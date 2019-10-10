土耳其入侵敘利亞 俄媒：俄羅斯可坐收漁利

土耳其於10月9日對敘利亞庫爾德武裝發起了軍事打擊行動。有專家認為，俄羅斯不應干涉當前局勢，莫斯科可能會從土耳其的軍事行動中受益匪淺。

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）9日宣布，土耳其武裝部隊當天對敘利亞北部的庫爾德工人黨等武裝發動軍事行動。

埃爾多安在Twitter發文，稱行動旨在「防止在土耳其南部邊境建立恐怖走廊，為該地區帶來和平。土耳其將維護敘利亞的領土完整，並將把當地居民從恐怖分子手中解放。」

據悉，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）當天應約與埃爾多安通電話，呼籲土耳其仔細權衡，不要讓軍事行動損害在解決敘利亞危機方面所做的共同努力。普京說，保證敘利亞統一和領土完整、尊重其主權有重要意義。

埃爾多安（右）在入侵敘利亞前曾與普京進行討論。（VCG）

針對當前局勢，俄羅斯《觀點報》在題為《土耳其入侵敘利亞或令俄羅斯獲益》的文章中稱，在庫爾德武裝的前盟友美國拒絕對其進行保護後，土耳其向庫爾德人發動了軍事打擊。這使得庫爾德人明白他們需要尋找俄羅斯這個新盟友。

俄羅斯《全球事務》雜誌主編盧基揚諾夫（Fedor Lukyanov）認為，莫斯科當下無論如何也不應承諾對庫爾德人提供保護。目前俄羅斯與土耳其的關係重要得多，無需干預庫爾德問題。有必要盡一切努力確保庫爾德人與敘利亞政府達成一致。例如，庫爾德人承認敘利亞政府的管轄權，莫斯科則站在大馬士革政權背後，而敘利亞政府致力於確保庫爾德地區的安全，主要是防止土耳其入侵。

土耳其10月9日對敘利亞東北部發動軍事行動，當地居民被迫離開家園避難。（AP）

盧基揚諾夫稱，2018年夏天土耳其人也威脅要大規模入侵時，各方已經開始就這一問題進行談判。然後按照協議條款，庫爾德領導人與總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的代表進行了接觸。對於俄羅斯來說，這當然是非常有用的。俄羅斯的任務首先是確保大馬士革當局對該國領土擁有最大主權。

而事態也正朝俄羅斯希望的方向發展，遭美國政府「拋棄」後，一些敘利亞庫爾德人員說，可能尋求敘利亞政府或俄羅斯方面支持，阻止土耳其進軍庫爾德人控制區。

敘利亞庫爾德當局成員巴德蘭稱，如果美軍撤出敘利亞東北部庫爾德控制區，庫爾德方面將「不得不考慮所有選項」，「可能會與大馬士革或俄羅斯方面磋商，以填補（美軍撤離所留）真空或阻止土耳其的進攻」。