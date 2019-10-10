中美談判緊張氛圍突現緩和迹象　傳美將對華為問題讓步

知情人士透露，美國政府即將向部分美企發放許可證，允許這些企業向中國電信業巨頭華為公司提供非敏感商品。評論稱，在中美高級別談判即將重啟的前夕，令人看到一些氣氛緩和的迹象。

據美國《紐約時報》10月9日報道，知情人士透露，美國政府即將向部分美國企業發放許可證，允許這些企業向中國電信業巨頭華為公司提供非敏感商品。

報道稱，特朗普（Donald Trump）政府上周同意向一些美企提供許可證，讓這些企業繞開美國今年對華為下達的銷售禁令。

這指的是允許供應「非敏感商品」，即那些不屬於雙重用途技術和材料定義範圍內，且不能損害美國國家安全的商品。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9日報道，在美中即將於10日在華盛頓舉行第13輪高級別貿易談判的前夕，傳出特朗普可能宣布在華為問題上對中國讓步的消息，使得業界對本輪貿易談判取得進展感到樂觀。

另據美國彭博社9日報道稱，美國正在考慮達成一項局部協議，暫停10月15日對華商品的關税上調，以換取一項美中已經達成共識的匯率協議，列入局部協議中。

英國路透社9日的報道也稱，中美在貿易談判重啟前緊張的氣氛出現了一些緩和的迹象。報道援引《紐約時報》的報道稱，特朗普政府將很快發放許可證，允許一些美國企業向華為銷售非敏感產品。

數名匿名的消息人士透露了這個消息。但美國商務部發言人稱，尚未接到這樣的指示。

美國《華爾街日報》9日報道稱，特朗普升級對華關税，以及將8家中國科技拉入黑名單的行動，招致共和黨一些金主、與商界聯繫密切國會議員與美國農民的施壓。