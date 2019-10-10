【英國脫歐】英媒：如10月底未能脫歐　工黨支持11月26日大選

英國《太陽報》（The Sun）10月9日報道指，如果首相約翰遜（Boris Johnson）未能在10月31日如期脫歐，在野工黨將支持在11月26日舉行大選。

報道指，倘若約翰遜10月21日動議解散國會和舉行大選，工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）將表態支持。惟報道沒有引述消息來源。

英國脫歐：在比利時布魯塞爾歐盟總部外，有民眾高舉標語要求停止脫歐（Reuters）

報道續指，由於英歐談判面臨破裂，脫歐限期可能再度押後，10月21日將是下議院最早表決是否提前大選的日期。根據《固定任期議會法》（Fixed Term Parliaments Act），如果下議院650席中有三分之二議員同意，大選將會在25個工作天後展開。報道引述首相府消息指，約翰遜仍然希望盡快舉行大選。

郝爾彬10月10日將到訪英國中部北安普敦（Northampton）並發表演說。路透社引述其演辭報道，郝爾彬將宣稱自己準備好勝出選舉，但唯一令他不支持馬上大選的原因是，他沒有信心約翰遜會遵守法律，並批評對方一旦未能如期脫歐，便會盡力拖延選舉。

目前工黨內對於提前大選的決定展開激烈辯論，一批留歐派工黨議員希望首先就脫歐舉行二次公投後，才舉行大選。故此不論約翰遜或郝爾彬，都需要積極爭取三分之二國會議員的支持，方可提早大選。