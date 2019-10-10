【諾貝爾文學獎】連頒兩屆得主　波蘭女作家及奧地利小說家獲獎

諾貝爾文學獎一連頒發2018年及2019年度的得主，分別為波蘭女作家托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）及奧地利小說家漢德克（Peter Handke）。

諾貝爾委員會形容，波蘭女作家托卡爾丘克「在敘事想像上充滿了百科全書式的熱情，代表了一種跨越邊界的生活形式」。她是當代最暢銷的波蘭作家之一，著有《太古和其他的時間》（Primeval and Other Times）和《白天的房子，黑夜的房子》（House of Day, House of Night）等作品，並曾於2008年和2015年獲得波蘭權威文學大獎「尼克獎」 （Nike）；瑞典學院特別提到，她在2014年出版的歷史小就《雅各書》（The Books of Jacob）令人印象深刻，指這本超凡的小說代表了「幾乎超出人類理解案例」。

1962年出生於波蘭的托卡爾丘克擅長在作品中加入神話、、史詩及當代波蘭生活景致等風格。文學獎委員會指出，托卡爾丘克從來不視現實為一些穩定和永恆的事物，她在其小說中建構一種文化對立的張力，例如「自然vs.文化」、「理性vs.瘋狂」、「男人vs.女人」和「家vs.疏離」。

2018 Literature Laureate Olga Tokarczuk was born 1962 in Sulechów in Poland, and today lives in Wrocław. She made her debut as a fiction writer 1993 with ‘Podróz ludzi Księgi’ (‘The Journey of the Book-People’).#NobelPrize pic.twitter.com/4E3GDgoKE8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年10月10日

至於奧地利作家漢德克身兼編劇、詩人和翻譯家，在德語文學界具有重量級地位。委員會形容其「富有語言學才能而且具影響力的作品，探索了人類經驗的周邊及特殊性」。他1942年在奧地利出生，作品有《左撇子女人》（The Left-Handed Woman）等，他也曾擔任多套電影的編劇，包括1998年《天使之城》（City of Angels）、1987年《柏林蒼穹下》（Wings of Desire）、2016年《戀夏絮語》（The Beautiful Days of Aranjuez）等，他也有執導電影。

2019 Literature Laureate Peter Handke was born 1942 in a village named Griffen, located in the region Kärnten in southern Austria. This was also the birthplace of his mother Maria, who belonged to the Slovenian minority.#NobelPrize pic.twitter.com/yK6lrKj9sv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年10月10日

瑞典學院2018年捲入性侵風波，與學院關係密切的法國攝影師阿爾諾（Jean-Claude Arnault）遭18名女子指控性侵犯或性騷擾。事件觸發部分終身制的院士不滿及變相辭職；學院也決定將2018年度的諾貝爾文學獎延後，與2019年的獎項同時頒發。

鑑於文學獎延頒的情況，瑞典文化界等當時決定成立「新學院」（The New Academy），設立新獎項對出色的作家給予表揚。經過3個月，超過3萬多人的投票後，最終由時年81歲的法屬瓜德羅普女作家孔戴（Maryse Conde）奪獎，其作品多探討種族及性別議題歷史。

2017年的文學獎得主是英籍日裔作家石黑一雄（Kazuo Ishiguro），他擅長處理關於回憶、時間等題材的寫作。他在1982年出被首本小說《A Pale View of Hills》（群山淡景），與第二本小說《An Artist of the Floating World》（浮世畫家），都是以二戰後的日本長崎市為背景。其著名作品、講述英國貴族階級沒落的《The Remains of the Day》（長日將盡）更被改編成電影《告別有情天》。

諾貝爾文學獎：作家石黑一雄出席諾貝爾獎頒獎典禮。（VCG）

諾貝爾文學獎始於1901年，至今已頒發了109個。但當評審人認為該年沒有重要作品，將不會頒發獎項，因此該獎項曾於1914、1918、1935及1940至1943年懸空。

近5屆諾貝爾文學獎得主：2017年：英籍日裔作家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）

2016年：美國鄉謠歌手Bob Dylan

2015年：白俄羅斯女作家阿列克謝耶維奇（Svetlana Alexievich）

2014年：法國小說家莫迪亞諾（Patrick Modiano）

2013年：加拿大小說家芒羅（Alice Munro）