【一分鐘看世界】中美談判開鑼、特朗普談NBA、諾貝爾文學獎

早晨，今天是10月11日，星期五。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美談判開鑼
中美新一輪貿易談判10月10日在華盛頓舉行。美國總統特朗普指，將於周五接見中國國務院副總理劉鶴。彭博社報道，白宮考慮將早前達成共識的匯率協議作為首階段協議的一部份。中方事前降期談判期望，而特朗普則認為很有機會達成協議。有報道指，中國要求美國解除中遠海能旗下大連油運的制裁。劉鶴表示，中方抱着極大的誠意而來談判……（按此閱讀更多）
中美展開新一輪貿易談判。（美聯社）
特朗普談NBA
美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）發表涉及香港言論，引發中國方面大規模抵制，導致NBA在中國陷入無望取勝的局面。一夜之間，NBA在美國人眼中從懦夫變成英雄，而中國和美國在談論言論自由時，顯然是「雞同鴨講」。素來與體育界不咬弦的美國總統特朗普首度就事件開腔，他一方面批評NBA迎合中國、不尊重美國，另一方面更點名批評NBA兩大教頭。為何特朗普要特別提到這兩人？（按此閱讀更多）
一片爭議聲下，NBA季前熱身賽如期於上海舉行，由勒邦占士（Lebron James）帶領洛杉磯湖人迎戰有艾榮（Kyrie Irving）在陣的布魯克林籃網。（美聯社）
諾貝爾文學獎
諾貝爾文學獎一連頒發2018年和2019年度的得主，分別為波蘭女作家托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）和奧地利劇作家漢德克（Peter Handke）。漢德克曾經批評2016年文學獎由美國歌手Bob Dylan獲得是個「巨大錯誤」。托卡爾丘克則是波蘭當代極受矚目的作者，敢言的她亦活躍於社會運動，曾因公開批評政府而受到死亡威脅。至於即將頒發的和平獎，有專家便認為年輕和平社運份子有機會奪獎，包括香港眾志前立法會議員羅冠聰……（按此閱讀更多）
國足入籍兵
中國足球協會採取外籍球員歸化新政策，至今先後有四名球員入籍中國。歸化運動員在全球化的今天不再是新鮮事，過往不少外國例子證明此舉能有效迅速增強球隊實力，同時也可能出現各種意料不及的問題和爭議。這或許預示中國入籍兵在未來無法避開的情況。不過歸化運動員亦有諸如卡塔爾足球成功的前車之鑑……（按此閱讀更多）
蘋果捲入香港風波
內地官媒《人民日報》早前撰文批評「HKmap.live即時地圖」手機應用程式，蘋果公司（Apple Inc）10月9日將應用程式下架。公司行政總裁庫克（Tim Cook）10日向員工發信為決定辯護，指公司是根據香港警務處和蘋果用戶提供的可靠資料決定將應用程式下架，重申應用程式違反App Store指引……（按此閱讀更多）
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