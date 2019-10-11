法國：歐盟已準備向美國報復　徵税商品價碼120億

美國計劃在10月18日起對歐盟價值75億美元商品徵收關稅，歐盟似乎有意毫不客氣地還手，估計會對華府採取加倍報復措施。

路透社消息稱，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）10月10日在盧森堡舉行的歐盟財長會議時，向傳媒表示，如果有關歐盟補貼航空業的貿易爭端與美國達不成和解，歐盟將對美國產品實施制裁。勒梅爾稱：「美國政府應當知道，如果達不成和解，歐洲將別無選擇，只能進行報復，實施制裁。」

而法國BFMTV電視台當天消息則稱，包括勒梅爾在內的歐盟官員，其實早已做好反擊的準備。勒梅爾當時還稱：「（既然美國這樣，）那歐盟也可以於2020年，在無法達成共識的情況下制裁美國。布魯塞爾方面的徵税目標是120億美元！」

世界貿易組織（WTO）10月2日作出裁決，法國航空製造業巨頭空中巴士（Airbus）獲違規補貼，批准美國對總值75億美元的歐盟貨品加徵關税。美國總統特朗普（Donald Trump）3日在Ｔwitter表示：「在貿易問題上，歐盟多年以來都給予美國很差的對待，包括在關税、貿易壁壘及更多議題上。這次訴訟已經持續多年，打下一場美好的勝仗。」空中巴士世界排名第二、僅次於美國波音公司（Boeing），雙方經常指責對方受到本國政府補貼。

美國貿易代表辦公室（USTR）10月2日隨即宣布，將於10月18日向歐盟的飛機徵收10%關税，對其他工業和農業商品徵收25%關税。

美國當時在關税比例上有所保留，法新社消息稱，WTO決定中允許的徵税比例可高達100%。不過，USTR官員表示，飛機關税不包括飛機零件，使空中巴士避免增加於亞拉巴馬州生產的成本，亦讓波音能夠於本地生產使用歐洲零件。此外，美國CNBC頻道的文章指出，美國與歐盟打響全面貿易戰，損失將超過美中貿易戰。因為美歐貿易戰將削弱美國企業的歐盟市場份額，比美中貿易戰後果更「可怕」。