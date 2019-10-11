英國擬提出「簡約」貿易協議　冀解決脫歐困局

英國脫歐仍然陷入悶局，天空新聞（SKY News）10月11日引述歐盟消息人士報道，倫敦方面提出「簡約版」貿易協議，希望突破困局，並在10月底前達成脫歐協議。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）10日與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面期間，雙方將焦點由全面的脫歐協議，轉到商討一份更直接的自由貿易協定。

消息人士指，即使這份自由貿易協定沒法解決所有目前由英國提出脫歐協議引申的問題，其「簡單和更直接」的方式或為簽訂全面脫歐協議定下基礎。而約翰遜和瓦德拉卡的會面普遍正面，因此認為假如獲愛爾蘭方面的支持，對遊說其他歐盟領袖支持具重要作用。

英國首相約翰遜10月10日與愛爾蘭總理瓦拉德卡會面，天空新聞引述消息人士指，會談氣氛正面，或有助英國爭取其他歐盟國家達成脫歐協議。（Reuters）

英國和歐盟之間的自由貿易協定很大機會移除所有出入雙方邊界貨品的關稅，但仍未解決海關檢查的關鍵問題。

不少歐盟外交人士認為在10月底前與英國達成脫歐協議的機會微乎其微，預料英國可能延長留歐期限，但隨着約翰遜與瓦拉德卡的會面似乎有成效，一名歐盟消息人士認為，協議或有一線生機，因此現在是一個奇妙時刻。