印媒熱議習近平訪印：領導人會晤地點選擇不尋常

中國國家主席習近平10月11日開啟訪印之旅，並同印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行中印領導人第二次非正式會晤。習近平此次訪印備受印度媒體關注。

外界認為此次中印領導人非正式會晤有助於深化兩國友誼，促進雙邊關係的穩定。（Reuters）

印度將準備盛大的歡迎儀式

據《印度教徒報》10月10日報道，在中國國家主席習近平10月11日赴印度泰米爾納德邦首府金奈，與莫迪總理舉行非正式會晤之前，泰米爾納德邦政府準備了盛大的歡迎儀式迎接來訪的貴賓。

《印度時報》10月10日為這次峰會製作了特刊，標題稱這次會晤為「不朽的峰會」。特刊中還特別提到一位曾經來過金奈和馬馬拉普拉姆小鎮的中國領導人：周恩來。

周恩來在1965年12月來到了馬馬拉普拉姆小鎮，參觀了整體教練工廠（Integral Coach Factory）， 周恩來誇讚這是一家現代化的教練工廠，中國人值得學習。

《印度斯坦時報》還於10月10日發表文章稱，印度選擇在泰米爾納德邦首府金奈舉行中印領導人第二次非正式會晤，這個決定的背後是泰米爾納德邦和中國福建省之間持續幾個世紀之久的貿易和文化聯繫。

文章援引一位印度官員的話說：「泰米爾納德邦與中國存在歷史聯繫。中國和尚玄奘曾在帕拉瓦王朝時訪問過泰米爾納德邦甘吉布勒姆，而把禪宗帶到中國和日本的菩提達摩也是從泰米爾納德邦海岸出發的。」

中美關係緊張之際中印走近

印度報業托拉斯則注意到，中印第二次領導人非正式會晤是在中國與美國的貿易摩擦持續升級的背景下舉行。

戰略問題專家甘塔（Ashok Ghanta）說，本地區內外不斷演變的地緣政治格局下，莫迪和習近平舉行領導人非正式會晤，這表明兩位領導人都掌控着錯綜複雜的關係。

他說：「兩國接觸所面臨的關鍵問題是，如何在解決分歧和結束雙邊關係起起落落的周期方面取得重大進展。」他說，印中關係不僅僅是雙邊關係，還具有重要的地區和全球意義。

《印度教徒報》也刊文稱，近來印中關係的平靜可能消除了之前起伏不定的形象。2014年至2017年的很多時候，圍繞對方政策和意圖的不確定，造成兩國關係緊張、猜疑和競爭。事實上，雙方都在努力抑制不斷上升的競爭和猜疑，且毫無疑問，不確定的國際環境也在推動雙方作出這種選擇。

文章稱，有人說，中國與印度講和具有策略上的考量，以便專心於同美國的戰略競爭。但不可低估的是，印度也因此受益，可以不必為了與中國的地區競爭而不得不兩線應對，讓本國軍隊、虛弱的經濟和資源不足的外交部門背上過重負擔。

文章稱，歷史學家文安立不久前忠告，「美中越是彼此對抗，其他國家的活動空間就越大。」這一原則也適用於印度與中國。不受控制的競爭只會讓別國獲利。近來印中關係的穩定，是雙方的選擇。歷史促使兩國學習在一個共同的周邊地區共存，同時也推動兩國去發揮建設性角色影響新興世界秩序。