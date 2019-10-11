歐盟對中國鋼製輪轂徵66%臨時反傾銷關税

歐盟委員會發表公告，中國出口商以涉嫌低於成本的價格出售汽車鋼制輪轂，決定向這些中國產品徵收最高66%的臨時反傾銷關税。

歐盟委員會10月10日發表官方公告稱，已經開始調查中國和印尼是否在向歐盟傾銷用於製造汽車車架和機械的熱軋不鏽鋼，及多用在包括汽車、拖拉機和拖車在內的汽車鋼輪上。調查將持續13個月。

公告還表示，為指責中國以低於成本價出口產品的行為，已決定執行對19家中國生產的汽車鋼製輪轂徵收臨時反傾銷關税，最高税率為66.4%。自10月11日生效，將持續6個月，且可能將再延長5年。公報稱：「已採取臨時措施，以防止傾銷進口品對歐盟產業造成進一步傷害。」

歐盟新任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）將於11月1日正式走馬上任。（VCG）

公告還稱，歐盟執委會基於2月收到的歐洲同業協會投訴——其中包括11家鋼輪製造商，但要求匿名——稱中國和印尼廉價、享受補貼的鋼材湧入歐洲市場。2018年中國在歐盟的汽車鋼製輪轂市場份額佔到5.3%，是2015年的兩倍。

歐洲產業界的投訴還稱，是中國和印尼政府對本國鋼鐵生產商提供政府資金和其他政策支持，幫助他們向歐洲出口並贏得更大的市場份額。