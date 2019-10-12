伊朗油輪遭導彈襲擊後　美宣布向沙特增兵3000人

當地時間10月11日，一艘伊朗油輪在沙特西部吉達港附近的紅海海域發生爆炸，伊朗方面稱油輪遭受導彈襲擊。在中東緊張局勢再度加劇之際，美國宣布向沙特增兵的計劃。

沙特油輪此前曾在阿曼灣遇襲。（VCG）

俄羅斯衛星通訊社10月11日報道，美國國防部發言人霍夫曼在聲明中表示，五角大樓確認向沙特阿拉伯增派3,000名士兵。

聲明稱：「應美國中央司令部要求，防長埃斯珀（Mark Esper）批准向沙特阿拉伯增派美軍和下列裝備：兩個戰鬥機中隊、一個空軍偵察聯隊以及一套薩德反導系統。」

五角大樓表示：「自5月以來，五角大樓已向美國中央司令部轄區派遣約1.4萬人，以維護地區安全。我們此前曾表示，美方不願與伊朗政權發生衝突，但我們將保持在該地區的強大軍事潛力，以應對任何危機，保護美國在該地區的力量和利益。」

沙特油田被炸事件的幕後真兇還未找到，在距離沙特港口吉達不到96公里的紅海海域，一艘伊朗油10月11日輪遭到2枚導彈襲擊。伊朗國家通訊社稱，船上兩個主油箱被擊中，導致原油泄漏到紅海中。

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，伊朗國家油輪公司的公共關係負責人薩希布表示，導彈「有可能」是從特領土上發射的。一段時間以來，海灣地區的石油設施頻繁遭到襲擊。

伊朗外交部發言人表示，這是一次「危險的行為」，並警告襲擊者將承擔一切後果。對此，《紐約時報》分析稱，沙特與伊朗的對抗關係已在多個領域展開，事件將為一直風波不斷的中東地區局勢火上加油。